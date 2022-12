Xiaomi : le plus puissant des Redmi arriverait en France sous un autre nom

La gamme des Redmi K ne sort que rarement en Europe sous son nom originel. Les derniers Redmi K60 ne feront a priori pas exception.

Nous vous l’annoncions au moment de la sortie des Redmi K60, des smartphones relativement bien équipés pour leur prix, il y avait peu de chances qu’ils sortent sous ce nom là en France. On en apprend aujourd’hui un peu plus par l’intermédiaire du journaliste Kacper Skrzypek de MIUI Polska.

Dans un tweet, il écrit qu’une partie de la gamme sera reprise par la sous-marque Poco. Dans le détail, le Redmi K60 devrait sortir sous le nom Poco F5 Pro, le Redmi Note 12 Speed sous le nom Poco X5 Pro et les Redmi Note 12 seraient, en fonction du modèle, nommé Redmi Note 12 ou encore Poco X5. Ça va encore être pratique pour s’y retrouver.

Une fiche technique impressionnante pour son prix

Les plus aguerri·e·s d’entre vous l’auront remarqué, l’absence d’un Poco F5 se fait remarqué. Dommage car les Poco F3 et Poco F4 nous avait plutôt convaincus en leur temps. À voir si cela se traduit par une hausse du prix ou non.

Pour rappel, le Redmi K60, qui devrait s’appeler Poco F5 Pro, est équipé d’un Snpdragon 8+ Gen 1, d’un écran Oled QHD+, d’une batterie massive de 5500 mAh et d’une charge de 67W. Une fiche technique qui, s’il est vendu sous la barre des 500 euros devrait faire très mal. Xiaomi fait clairement un all-in sur les performances, quitte à décharger un peu le département photo. En effet, le téléphone ne devrait pas briller en la matière avec son bloc photo à trois modules de 64, 8 et 2 mégapixels. Pour rappel, en Chine, le Redmi K60 se négocie entre 2499 yuans (338 euros HT) et 3599 yuans (486 euros HT).

