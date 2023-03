Redmi Note 12S et Note 12 Pro 4G : Xiaomi dévoile presque tout par erreur

Les Xiaomi Redmi Note 12S et Note 12 Pro 4G devraient être présentés officiellement dans les semaines à venir. Xiaomi occupe toujours autant le terrain de l'entrée et du milieu de gamme.

Vous trouviez peut-être qu’il était compliqué de s’y retrouver entre les différents Redmi Note 12 ? Xiaomi ne devrait pas vous faciliter la tâche dans les semaines à venir.

Gizmochina rapporte qu’un communiqué de presse publié sur le site de Xiaomi, sans doute par erreur puisqu’il a été corrigé depuis, révèle l’existence de deux autres modèles. Il s’agit des Redmi Note 12S et Redmi Note 12 Pro 4G. Le communiqué intègre même un lien de téléchargement vers les images officielles des smartphones du constructeur, on peut donc considérer cette fuite comme excessivement fiable.

Qu’attendre du Redmi Note 12S

Le Redmi Note 12S devrait être disponible en trois couleurs : noir, bleu et vert. Comme le reste de la gamme, il devrait intégrer un capteur d’empreintes sur le côté ainsi qu’un poinçon central pour la caméra selfie.

La plus grosse différence avec le reste de la gamme se situerait au niveau de la taille du modèle et de son écran, puisqu’il s’agirait d’un téléphone doté d’une dalle de 6,43 pouces, contre 6,6 pouces pour ses compères, avec un rafraichissement qui tomberait à 90 Hz.

D’après les visuels, le téléphone intègrera un capteur principal 108 mégapixels, ainsi qu’un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un macro de 2 mégapixels. La puce serait une Helio G96, aidée par 8 Go de RAM LPDDR4X, 128 Go de stockage UFS 2.2, une batterie de 5000 mAh et 67W de charge.

Qu’en est-il du Note 12 Pro 4G

Le Redmi Note 12 Pro 4G pour sa part conserverait la taille et l’écran du reste de la gamme, à savoir une dalle de 6,67 pouces Oled en 120 Hz. Ses deux principales différences avec le Pro classique sont qu’il s’appuierait sur une puce Snapdragon 732G au lieu du Dimensity 1080 et qu’il troquerait le capteur 50 mégapixels pour un 108 mégapixels. Notons aussi l’apparition d’un quatrième capteur de profondeur.

Source : Gizmochina Source : Gizmochina Source : Gizmochina Source : Gizmochina Source : Gizmochina

Quatre coloris seront proposés : noir, bleu, un autre bleu en dégradé et blanc.

Ces deux téléphones devraient sans doute être annoncés dans les semaines à venir. Nous ignorons encore s’ils seront disponibles en France ainsi que les prix auxquels ils pourraient être commercialisés.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.