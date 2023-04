Xiaomi Game Controller : une nouvelle manette low-cost au look étonnant

Xiaomi a annoncé cette semaine en Chine son Xiaomi Game Controller. Compatible Windows et Android, cette nouvelle manette à petit prix peut être utilisée avec ou sans fil.

Un an après le lancement du Xiaomi GamePad Elite Edition, Xiaomi annonce en Chine une version moins élaborée de sa manette : le Xiaomi Game Controller, un pad un peu plus basique mais beaucoup plus abordable. En lieu et place des 329 yuans demandés en Chine pour le GamePad Elite, cette nouvelle manette est affichée à 199 yuans — soit un peu plus de 26 euros hors taxes.

On ignore toutefois si le Xiaomi Game Controller sera distribué en France. À ce stade, rien ne va en tout cas en ce sens, d’autant qu’un an après sa sortie en Chine, le Xiaomi GamePad Elite n’est toujours disponible dans nos contrées qu’au travers de webmarchands spécialisés dans l’import.

Une manette plutôt séduisante pour son prix

Quoi qu’il en soit, le Xiaomi Game Controller veut proposer une expérience plaisante et efficace, avec une compatibilité Android (sur TV, smartphones ou tablettes) et Windows. La manette pourra être utilisée avec ou sans fil (en Bluetooth ou en Wi-Fi, via un dongle fourni) et supporte la plupart des plateformes de Cloud gaming populaires en Chine (Xiaomi cloud games, Tencent Start, Netease cloud games, entre autres).

Pour le reste, on y trouve des joysticks disposés en diagonale, comme sur les manettes Xbox, mais aussi des gâchettes dotées de capteurs linéaires à effet Hall. Ces derniers permettent de simuler l’accélération et le freinage sur les jeux de course, mais aussi les tirs sur les FPS/TPS.

On y retrouve aussi le gyroscope InvenSense 6 (similaire au Sixaxis de PlayStation) du GamePad Elite, ainsi que le dispositif somatosensoriel de la manette plus haut de gamme de Xiaomi. Côté autonomie, Xiaomi annonce jusqu’à 20 heures sur batterie pour son Game Controller. La recharge se fait pour sa part en USB-C.

