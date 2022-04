Cette manette Xiaomi ressemble à celle de la PS3 (en mieux)

Xiaomi lance une nouvelle manette Bluetooth pour PC et TV connectée qui emprunte quelques lignes à la DualShock 3 de la PlayStation 3.

Voici la Xiaomi Gamepad Elite Edition, la nouvelle manette du constructeur chinois mise à disposition sur Xiaomi Youpin, la plateforme de financement participatif de la marque. Avec 2067 personnes ayant supporté le projet à l’heure de la rédaction de ces lignes, celui-ci a été financé à 948 % à 8 jours de son terme, autant dire que c’est un réel succès.

Un petit air de DualShock 3

Dans ses lignes, la Xiaomi Gamepad Elite Edition ressemble beaucoup à la DualShock 3 de la PS3, mais on peut rapidement percevoir des différences majeures, à commencer par le positionnement asymétrique des joysticks. Il s’agit d’ailleurs de joysticks ALPS, que l’on retrouve chez Sony depuis la PS4 ou encore sur les manettes de Xbox One, avec un revêtement concave pour accueillir et maintenir le pouce lors des actions les plus frénétiques. Un gage de qualité.

Autre point marquant, autant esthétiquement qu’ergonomiquement : la croix directionnelle est en forme de bol, à l’instar de celle que l’on retrouve sur la manette de Xbox Series. Pratique pour les arcs de cercle de Street Fighter, cela peut s’avérer moins agréable sur certains jeux, mais le réglage de la sensibilité de la diagonale est ici primordial.

Le reste de la configuration n’est pas en reste non plus puisque l’on trouve 4 boutons de jeu sur la face avant (A / B / X / Y), deux boutons épaule (LB / RB), deux gâchettes (LT / RT), ainsi que deux boutons supplémentaires respectivement positionnés sur chaque poignée pour tomber sous le majeur. Un positionnement qui rappelle celui des palettes de la manette Xbox Elite.

Enfin, sur la face avant on retrouve les boutons Start, Select, un bouton menu et un dernier bouton servant certainement à l’appairage Bluetooth.

Le joystick ALPS de la Xiaomi Gamepad Elite Edition // Source : Xiaomi La manette Xiaomi Gamepad Elite Edition en main // Source : Xiaomi

Les dernières technologies dans une manette

À l’intérieur, on retrouve également un condensé de technologies. Pour commencer, le Bluetooth se connecte en 2,4 ou en 5 GHz, ce qui laisse présager une puce Bluetooth 5.2, fournie par le norvégien Nordic Semiconductor.

On trouve également un moteur de vibrations « naturel et tridimensionnel », ainsi que la technologie de gyroscope InvenSense 6, similaire au Sixaxis de PlayStation. Enfin, il existe un support pour téléphone à clipser sur le dessus de la manette, au niveau du port USB-C, afin d’accrocher son smartphone. Idéal pour le cloud gaming. Xiaomi annonce évidemment une compatibilité avec « de multiples systèmes », dont Windows, Steam, Android TV ainsi que les smartphones et tablettes sous Android.

Technologie de gyroscope sur 6 axes de la Xiaomi Gamepad Elite Edition // Source : Xiaomi Un smartphone Xiaomi accroché sur une Gamepad Elite Edition avec le clip dédié // Source : Xiaomi

Sur Xiaomi Youpin, cette Gamepad Elite Edition est proposée à 329 yuans, soit l’équivalent de 47 euros environ (hors taxes). Aucune sortie à l’internationale n’est annoncée pour le moment, mais si cela venait à arriver, il faudrait certainement compter sur une hausse de prix significative puisqu’il s’agit ici d’un prix adapté au crowdfunding.

