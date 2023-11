Le Redmi K70 fera mieux que l’iPhone 15 et tous les smartphones du marché sur ce point précis

À la veille de leur annonce, Xiaomi a annoncé que ses Redmi K70 et K70 Pro seraient dotés d'un écran pouvant atteindre les 4000 cd/m², en faisant le smartphone le plus lumineux du marché.

C’est ce mercredi que Xiaomi dévoilera officiellement tout ce qu’il y a à savoir sur ses prochains smartphones de la gamme Redmi, les Xiaomi Redmi K70 et Redmi K70 Pro.

Comme à son habitude, le constructeur chinois a cependant communiqué sur ses deux téléphones avant même qu’ils ne soient présentés officiellement. Après avoir déjà dévoilé plusieurs éléments de design ces derniers jours, Xiaomi a partagé plusieurs visuels faisant le tour des caractéristiques de son futur Redmi K70 Pro, le plus premium de la gamme Redmi, comme le rapporte le site NoteBookCheck.

On y découvre notamment que l’appareil aura droit à un capteur au format 1/1,55 pouce avec une large plage dynamique, qu’il embarquera trois appareils photo à l’arrière ou qu’il sera équipé d’une puce Snapdragon 8 Gen 3, le dernier SoC haut de gamme de Qualcomm, annoncé le mois dernier.

Une luminosité record pour un smartphone

Le plus intéressant reste néanmoins les caractéristiques de l’écran du Redmi K70 Pro. Xiaomi indique en effet avoir utilisé une dalle fournie par le constructeur TCL qui peut atteindre une luminosité maximale en mode manuel de 700 cd/m² et une luminosité automatique maximale pouvant monter jusqu’à 4000 cd/m². Il s’agit bien d’un record de luminosité pour un écran de smartphone, l’iPhone 15 par exemple pouvant monter pour sa part jusqu’à une luminosité maximale de 2000 cd/m². Concrètement, cette luminosité record devrait permettre de consulter son smartphone très confortablement, même en plein jour avec une très forte luminosité extérieur, sans être gêné par les reflets du soleil.

Xiaomi précise que, pour parvenir à un tel taux de luminosité, il s’appuie sur la technologie d’écran luminescents C8 de TCL, sans plus de détails.

Le Redmi K70 Pro ne sera cependant pas le seul smartphone de la gamme à profiter de cette luminosité superlative, puisque Xiaomi a annoncé que le Redmi K70 standard pourra lui aussi monter jusqu’à une luminosité de 4000 cd/m².

On devrait en savoir plus sur les deux smartphones de Xiaomi lors de leur présentation officielle, prévue en Chine le 29 novembre. Les deux appareils seront notamment accompagnés d’une nouvelle paire d’écouteurs, les Redmi Buds 5 Pro, et d’une nouvelle montre Redmi Watch 4. Seul bémol, la conférence ne devrait concerner que le marché chinois et il faudra encore patienter avant une éventuelle annonce pour la France.