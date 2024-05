Xiaomi officialise les Poco F6 et Poco F6 Pro, présentation à suivre

Les Poco F6 et Poco F6 Pro sont officiels. Poco vient de rendre public des premiers clichés de ses deux nouveaux smartphones qui seront présentés à la fin du mois à Dubai.

Poco présentera ses Poco F6 et Poco F6 Pro lors d’un évènement international qui se déroulera à Duba le 23 mai prochain. Toutes ces informations sont contenues sur les flyers numériques que vient de diffuser le constructeur.

Jusqu’alors il n’étaient qu’en rumeur, aujourd’hui ces deux smartphones sont officiels. On a d’ailleurs un visuel des deux sur les images de Poco. Le Poco F6 Pro correspond à ce que l’on avait pu voir de lui sur les clichés postés il y a quelques jours par Equal Leaks.

Poco F6, le plus design

En revanche, c’est la première fois que l’on aperçoit le Poco F6 qui paraît être un Redmi Turbo 3, modèle uniquement sorti en Asie. Plus modeste que le Poco F6 Pro, il ne possède que deux capteurs sur son dos : un grand-angle de 50 Mpx et un ultra grand-angle de 8 Mpx. Accolé à eux, on trouve un flash.

Côté design, on sent une finition sobre avec des capteurs placés à même la coque et non sur un module surélevé. Une touche d’élégance qui semble dénoter une orientation plus lifestyle que le Poco F6 Pro.

Cette partie photo serait complétée par un capteur selfie de 20 Mpx à l’avant. Pour l’animer, on trouverait un Snapdragon 8s Gen 3. Aucune fuite n’indique sa taille d’écran, mais il serait en 1220p. Aussi, il bénéficierait d’une batterie de 5000 mAh et d’une charge filaire 90 Watts.

Poco F6 // Source : Poco Xiaomi Redmi Turbo 3 // Source : Xiaomi

Poco F6 Pro, un Redmi K70 renommé

Concernant le Poco F6 Pro, il est moins compliqué à analyser. Ses courbes ne laissent que peu de place à l’interprétation. Il s’agit sans grand doute d’un Redmi K70 renommé pour le marché international. Aussi serait-il animé par un Snapdragon 8 Gen 2, plus performant en jeu que le Snapdragon 8s Gen 3 qu’embarquerait le Poco F6 de base.

Ses trois capteurs arrières seraient un grand-angle de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 8 Mpx et un capteur macro de 2 Mpx. À l’avant, on aurait un capteur selfie de 16 Mpx. Pour l’écran, il s’agirait d’une dalle Oled de 6,67 pouces, compatible 120 Hz et affichant une définition WQHD.

Capteur d’empreintes sous l’écran, batterie de 5000 mAh et charge filaire 120 Watts, voilà de quoi compléter ses caractéristiques si elles sont bien semblables à celles du Redmi K70.

Poco F6 Pro // Source : Poco Xiaomi Redmi K70 // Source : Xiaomi