Avec ces deux smartphones, Xiaomi va à contre-courant sur la réparabilité

Xiaomi a dévoilé les coûts de réparation de ses Mix Flip et Mix Fold 4. En dehors de leur période de garantie, les deux appareils seront particulièrement chers à faire réparer. Cette approche va globalement à contre-courant d'un marché de plus en plus orienté vers des appareils au fort potentiel de réparabilité.

Si vous achetez un Xiaomi Mix Flip ou un Mix Fold 4, on vous souhaite de ne pas avoir un jour besoin de le faire réparer une fois sa période de garantie expirée. Xiaomi a en effet dévoilé les prix des réparations hors-garantie pour ses deux nouveaux smartphones — et s’ils sont exprimés en yuans (monnaie chinoise), on a désormais une bonne idée de la petite fortune que certaines réparations pourront vous coûter.

On apprend par exemple, et sans grande surprise, qu’un remplacement hors garantie de l’écran interne du Mix Fold 4 coûtera l’équivalent de 456 euros (hors taxes), tandis que celui du Mix Flip sera facturé près de 220 euros (HT). Un prix élevé pour des pièces fragiles, a fortiori dans le cas d’appareils pliants.

Hors garantie, Xiaomi fera payer cher le SAV de ses modèles pliants

Dans la même veine, les remplacements de cartes-mères ne seront pas donnés non plus : comptez 366 euros (HT) pour changer celle d’un Mix Fold 4 doté de 16 Go de RAM et 1 To de stockage, et un peu plus de 300 euros (HT) pour celle d’un Mix Flip en configuration 12 Go de RAM / 256 Go de stockage. Bien entendu, ces remplacements hors garantie impliquent aussi des frais d’intervention facturés en Chine 40 yuans par composant remplacé, soit environ 5 euros. Une somme qui sera vraisemblablement beaucoup plus élevée dans le cadre d’un recours au SAV en France.

Acheter un Xiaomi Mix Flip ou un Mix Fold 4 impliquera donc des frais de réparations élevés en cas de problème non couvert par la garantie, ou lorsque cette dernière ne sera plus valide. Rien de très surprenant sur ces appareils haut de gamme, peut-on arguer, mais ces frais pourraient malgré tout de décourager des utilisateurs à effectuer des réparations.

Et pour cause, le remplacement d’un écran ou d’une carte-mère coûtera en effet une part significative du prix d’un modèle neuf… surtout dans le cas du Mix Flip, qui a été annoncé en Chine à environ 758 euros (HT). Pour le Mix Fold 4, les réparations pourraient quand même valoir le coup : il est en effet attendu aux environs de 1575 dollars, soit un peu plus de 1450 euros (HT).