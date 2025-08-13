Xiaomi devrait dégainer une batterie XXL pour l’un de ses fleurons de l’entrée de gamme

Dévoilés en Asie avec une certaine discrétion, les nouveaux Redmi 15 5G et 15C 5G devraient arriver prochainement en Europe. Faisons le point sur leurs caractéristiques et leurs prix supposés.

Le Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro, pour illustration // Source : Xiaomi

Après nous avoir gratifiés d’un Redmi 15C 4G à petit prix et grosse batterie, Xiaomi s’apprête visiblement à lancer sur le Vieux continent deux autres modèles Redmi à prix contenus : les Redmi 15 5G et Redmi 15C 5G.

Comme le rapporte Dealabs Magazine, Xiaomi n’a pas encore confirmé l’arrivée de ces deux modèles en Europe, mais ils ont été officialisés en Asie et ont déjà été référencés par plusieurs enseignes européennes, en Allemagne, en Pologne, mais aussi en France.

De quoi soutenir la thèse d’une commercialisation prochaine de ces deux appareils sous nos latitudes… mais aussi nous permettre d’avoir une première idée de leurs prix.

Deux nouveaux modèles entrée de gamme arrivent chez Xiaomi

Selon les informations collectées patiemment par Dealabs, les Redmi 15 5G et Redmi 15C 5G s’en tiendraient peu ou prou, en Europe, aux spécifications techniques dévoilées en Asie.

Le Redmi 15 5G, un peu plus premium, disposerait ainsi des spécifications techniques suivantes :

Un écran LCD Full HD+ (2340 x 1080 pixels) et 144 Hz de 6,9 pouces

Un SoC Qualcomm Snapdragon 6S Gen 3 5G

Jusqu’à 16 Go de RAM et un maximum de 256 Go de stockage interne extensible via microSD jusqu’à 2 To

Capteur photo principal de 50 Mpx doublé d’un capteur IA et capteur selfie de 8 Mpx en façade

Batterie de 7 000 mAh avec charge rapide 33W et charge inversée 18 W

Plus modeste, le Redmi 15C 5G reprendrait pour sa part une partie des spécifications du Redmi 15C 4G, mais avec un meilleur SoC et une connectivité plus moderne. On y trouverait notamment :

Un écran LCD HD+ (1600 x 720 pixels) et 120 Hz de 6,9 pouces

Un SoC MediaTek Dimensity 6300 5G

Jusqu’à 8 Go de RAM et un maximum de 256 Go de stockage interne extensible via microSD jusqu’à 2 To

Capteur photo principal de 50 Mpx doublé d’un capteur IA et capteur selfie de 8 Mpx en façade

Batterie de 6 000 mAh avec charge rapide 33 W et charge inversée 10 W

Pour quels prix ?

Vous l’aurez compris, les tarifs de ces deux appareils ne sont pas encore officiellement fixés pour l’Europe. Les différences de prix observées chez les revendeurs européens ayant déjà référencé les Redmi 15 5G et Redmi 15C 5G suggèrent néanmoins que Xiaomi pourrait proposer ces modèles 5G à des tarifs plus ou moins agressifs en fonction des marchés.

Quoi qu’il en soit, le Redmi 15 5G se négocierait en France à 249 euros pour sa version 8 Go / 256 Go. Quant au Redmi 15C 5G, il serait affiché à 209 euros en version 4 Go / 256 Go selon Dealabs magazine, qui évoque enfin une commercialisation à partir du 19 août prochain dans l’Hexagone.