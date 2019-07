La nouvelle gamme Android One fait enfin parler d’elle et l’officialisation est prévue pour très bientôt. Xiaomi a déjà officialisé la date de lancement en France.

En quelques jours, la nouvelle gamme Android One de Xiaomi aura fait beaucoup parler d’elle. On a déjà eu le droit à des visuels officiels de l’appareil publiés en amont de sa présentation, et l’annonce partielle des caractéristiques des deux smartphones attendus : les Mi A3 et Mi A3 Lite. Concrètement, ces deux smartphones devraient être basés sur les Xiaomi CC9 et CC9e tout juste lancés en Chine avec toutefois quelques modifications. La plus importante d’entre elles sera bien sûr la certification Android One, comme les Mi A1 et A2 auparavant, Les Mi A3 et A3 Lite n’utiliseront par MIUI, mais bien l’interface « pure » de Google.

Lancement le jeudi 18 juillet

Dans un tweet publié le 14 juillet, Xiaomi France laisse très peu de doute concernant la date de présentation du Xiaomi Mi A3. La marque donne en effet rendez-vous le jeudi 18 juillet pour découvrir « le retour de la série Android One la plus vendue ».

Allons ! Enfants de la Patrie !

Le jour de gloire est arrivé !

Jeudi 18 avec Xiaomi,

Le suspense haletant est levé !

(le suspense haletant est levé) pic.twitter.com/t9liC0ARZg — Xiaomi France (@XiaomiFrance) July 14, 2019

Avec les fuites déjà bien précises qui concernent les Mi A3, il en faut peu pour déduire que c’est bien ce smartphone que Xiaomi présentera dans quelques jours. Ce tweet de la part de Xiaomi France est une bonne nouvelle, il signifie que le téléphone ciblera bien le marché occidental et sera probablement disponible chez nous dès le premier jour. Rendez-vous donc dans quelques jours pour en apprendre plus, et notamment découvrir et le prix et la date de sortie du smartphone.