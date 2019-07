Un média allemand vient de publier plusieurs visuels du futur Xiaomi Mi A3. Ce smartphone n’a plus aucun secret, on attend désormais son officialisation.

Le constructeur chinois Xiaomi lancera prochainement ses derniers smartphones de milieu de gamme qui, grâce à son système d’exploitation Android One (presque pur), va cibler les clients qui renoncent à des interfaces personnalisées. Le média allemand WinFuture a livré les premières images de ce smartphone.

Après des caractéristiques techniques (Qualcomm Snapdragon 665 et batterie de 4 000 mAh), voici les visuels. Que restera-t-il à découvrir lors de l’annonce officielle ? Pas grand chose en effet.

Première chose à retenir : en plus du modèle normal, une version allégée (Lite) est prévue. Selon WinFuture, le Xiaomi Mi A3 sera une sorte de version internationale du Xiaomi CC9 récemment lancé en Chine, avec des fonctionnalités très similaires. Cependant, Xiaomi devrait faire sa propre recette à partir des composants des CC9 et CC9e, ce qui n’est pas encore clair à partir des informations dont dispose le média allemand. Par conséquent, il faut prendre ce leak avec une certaine prudence.

Le Xiaomi Mi A3 devrait donc utiliser un capteur de 48 mégapixels comme appareil photo principal, le même capteur Sony que de nombreuses références du marché (y compris le Galaxy A80), qui est complété par deux caméras de huit et deux mégapixels. La taille de l’ouverture de l’objectif principal est ici à f/1,79, et la mise au point est effectuée au moyen d’une mise au point automatique à détection de phase et d’une mise au point laser (ou d’une technologie similaire).

Bonne nouvelle, il devrait profiter de 64 ou 128 Go de mémoire flash interne, qui pourra facilement être étendue à l’aide d’un slot pour carte microSD. On retrouve également un port casque ainsi qu’un slot double SIM. Enfin, trois coloris sont prévus. Le Xiaomi Mi A3 sortira en France, on attend désormais son officialisation.

