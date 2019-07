Quelques informations supplémentaires concernant les Xiaomi Mi A3 et Mi A3 Lite ont été dévoilées. On en apprend ainsi plus sur leurs SoC présumés.

Doucement, mais sûrement, le Xiaomi Mi A3 semble s’approcher, tout comme son petit frère, le Xiaomi Mi A3 Lite. Pour rappel, la gamme A du constructeur chinois a la particularité de compter des smartphones sous Android One, le label de Google visant à apporter une interface très épurée et à jour de l’OS mobile.

Il était déjà question d’un lecteur d’empreintes sous l’écran pour le Xiaomi Mi A3 ainsi que d’un triple capteur photo au dos, dont le principal jouirait d’une définition de 48 mégapixels. Davantage d’informations nous parviennent aujourd’hui par le biais de MySmartPrice qui a travaillé en collaboration avec Ishan Agarwall.

On apprend ainsi que le Xiaomi Mi A3 se doterait d’un Snapdragon 730 tandis que le Mi A3 Lite opterait plutôt pour un Snapdragon 675 un peu plus modeste. Ces informations restent à confirmer.

Pour le reste, il faudrait s’attendre à un écran Full HD+ de 6,39 pouces pour le Xiaomi Mi A3 contre une diagonale un peu plus courte de 6,01 pouces pour le modèle Lite. Ce dernier garderait néanmoins la même définition sur sa dalle. Une batterie de 4030 mAh serait embarquée dans les deux smartphones.

Plus globalement, les Mi A3 et Mi A3 Lite marcheraient sur les traces des Xiaomi CC9 et CC9e récemment officialisés en Chine. La grosse différence entre les deux gammes résiderait dans leurs interfaces.

