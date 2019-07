Xiaomi prépare sa nouvelle vague Android One. Après les très bons Mi A2 et Mi A2 Lite, le Mi A3 profiterait d’un capteur photo de 48 mégapixels selon un nouveau listing de la FCC.

Les Xiaomi Mi A2 et Xiaomi Mi A2 Lite avaient fait le bonheur de ceux aimant la fabrication de et les prix pratiqués par Xiaomi… mais pas l’interface MIUI, toujours un peu difficile à appréhender pour un fan d’Android pur. Et pour cause : ils font partie du label Android One, qui garantit une interface Android sans fioritures.

Arrivés comme nous sommes en juillet, il est temps de leur offrir une nouvelle version. Le Xiaomi Mi A3 est apparu dans les listings de la FCC, confirmant une caractéristique importante.

Le Xiaomi Mi A3 confirme son capteur 48 mégapixels

En effet, l’organisme américain a enregistré le modèle « M1906F9SH ». Celui-ci a été fourni avec une image de son dos, qui laisse apparaître la mention « 48 MP AI Camera » ainsi que le logo Android One, confirmant l’information voulant qu’il s’équipe d’une configuration à triple capteurs du même temps.

Notez également qu’il ne dispose d’aucun espace prévu pour le lecteur d’empreintes à l’arrière. Il pourrait être à l’avant, mais de précédentes informations laissaient entendre qu’il serait intégré sous l’écran cette année.

Par ailleurs, ces caractéristiques et le schéma font particulièrement penser au Xiaomi CC9 annoncé la semaine dernière en Chine. Certaines rumeurs évoquaient d’ailleurs la possibilité que le smartphone chinois soit lancé ailleurs dans le monde avec le label Android One en étant équipé d’un version épurée d’Android sous le nom de Xiaomi Mi A3. Des bruits de couloir qui semblent donc se confirmer avec ces nouvelles informations, aussi bien pour le capteur photo que le lecteur d’empreintes ou le positionnement des mentions au dos.

