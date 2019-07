Les Xiaomi CC9 et CC9e viennent d’être annoncés en Chine. Voici les informations importantes à retenir à leur sujet.

Ils avaient beaucoup fait parler d’eux, les voici maintenant officialisés : les Xiaomi CC9 et Xiaomi CC9e ont été présentés en Chine. Le message marketing est simple à retenir : les jeunes représentent le public visé. Et pour cela la marque a beaucoup mis en avant la qualité selfie de ses nouveaux smartphones.

Niveau design, on retient surtout le fait que les deux modèles disposent d’une encoche sur le front et qu’ils sont quasi identiques esthétiquement parlant sauf au niveau des dimensions. Par ailleurs, le Xiaomi CC9 semble avoir des bordures plus affinées que le CC9e.

Voici les principaux éléments de leurs fiches techniques respectives.

Xiaomi CC9

écran AMOLED de 6,39 pouces, 2340 x 1080 pixels

Snapdragon 710

6 Go de RAM

64 ou 128 Go de stockage

triple capteur photo au dos : 48 mégapixels, principal 8 mégapixels, ultra grand-angle 2 mégapixels, mode Portrait

Capteur à selfie de 32 mégapixels

4030 mAh avec charge rapide de 18W

NFC

Xiaomi CC9e

écran AMOLED de 6,088 pouces, 1560 x 720 pixels

Snapdragon 665

4 ou 6 Go de RAM

64 ou 128 Go de stockage

triple capteur photo au dos : 48 mégapixels, principal 8 mégapixels, ultra grand-angle 2 mégapixels, mode Portrait

Capteur à selfie de 32 mégapixels

batterie de 4030 mAh

pas de NFC

Une troisième déclinaison est particulièrement axée autour de Meitu, la firme spécialiste des selfies rachetée par Xiaomi. Celle-ci s’appelle sobrement Xiaomi CC9 Meitu Edition et s’équipe d’une meilleure optimisation pour les égoportraits ainsi que de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage.

Si on peut s’attendre à voir débarquer les Xiaomi CC9 et CC9e — ou des versions renommées, mais identiques — en France, la version Meitu, elle, semble vraiment réservée à la Chine.

Prix et disponibilité

Le Xiaomi CC9 est annoncé en Chine à partir de 1799 yuans, soit 231 euros HT. De son côté, la version plus modeste, le CC9e, se lancera à partir de 1299 yuans (167 euros HT).