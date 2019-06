Le patron de Xiaomi a présenté une nouvelle gamme de smartphones créée en collaboration avec sa filiale Meitu et qui veut s’adresser à un public jeune. Cependant, cette famille de produits ne compte encore aucun membre officiel.

Inaugurer une nouvelle gamme est souvent l’occasion pour un constructeur de montrer un produit différent des autres terminaux de son catalogue. De lancer une nouvelle famille d’appareils avec un public particulier, une philosophie définie. Eh bien c’est exactement ce qu’a fait Xiaomi aujourd’hui, vendredi 21 juin. À un détail près : la marque n’a dévoilé aucun smartphone.

Lei Jun, patron de Xiaomi, s’est en effet fendu d’un post sur Weibo pour présenter une nouvelle série de produits baptisée « CC ». Mais cette gamme n’accueille pour l’instant aucun smartphone officiellement. L’homme d’affaires a surtout expliqué que le sens de cet acronyme.

Ainsi CC n’est pas une référence au personnage de Code Geass et signifie plutôt « Colorful & Creative » en plus d’être propulsé par une équipe interne nommée « Chic & Cool 90 » composée par de jeunes personnes.

Xiaomi et Meitu

Car oui, cette gamme de smartphones s’adresse essentiellement à un public jeune et veut aussi se concentrer sur le design et sur la photo. D’ailleurs, en parlant de photo, les produits de cette famille vont profiter du « Xiaomi X Meitu AI Aesthetics Lab » qui combine des capteurs photo performants et une technologie d’embellissement du visage.

Pour rappel, Meitu est une entreprise rachetée par Xiaomi et qui avait défrayé la chronique quand son application de selfie kitsch avait été accusée de voler les données des utilisateurs. Nous savions déjà que les deux firmes préparaient un smartphone.

Les dernières rumeurs indiquent qu’il existerait deux modèles : Xiaomi CC9 et Xiaomi CC9e. L’un d’eux pourrait profiter d’un module photo rotatif à la manière du Zenfone 6 d’Asus.