Xiaomi : des brevets dévoile des design à écran enveloppant

Xiaomi continue de chercher à concevoir des smartphones avec un seul écran, faisant tout le tour de l'appareil. Deux brevets illustrent les orientations prises par la marque chinoise.

Depuis plusieurs années et l’avènement des smartphones à écran borderless, les fabricants cherchent à innover sur le design avec de nouvelles propositions. L’année 2019 avait été marquée par la présentation du Xiaomi Mi Mix Alpha, un smartphone équipé d’un écran de 7,92 pouces faisant le tour du smartphone des deux côtés.

Envelopper horizontalement

Xiaomi continue ses recherches sur le design et la marque dépose des brevets en ce sens. Comme vous pouvez le voir en illustration plus haute, réalisé par le site LetsGoDigital, le premier design propose un écran qui enveloppe horizontalement le smartphone.

Résultat, la tranche gauche de l’appareil, où l’on trouve habituellement le châssis et les boutons du smartphone, est cette fois recouverte d’un affichage. Seules la tranche de droite, et une fine bande à l’arrière du smartphone sont encore exempté d’un écran.

Avec ce design, le smartphone imaginé par Xiaomi ressemblerait à un livre, et se rapproche du design d’un smartphone pliable, mais attention, ici l’écran et le smartphone ne bougent pas.

Ou verticalement

Xiaomi a imaginé un autre design avec ce concept. Cette fois les tranches gauches et droites du smartphone sont classiques, l’écran fait le tour du smartphone, mais la bordure supérieure.

Sur cette visualisation, on voit que l’écran serait, dans cette hypothèse, percé par le module photo. Un module de plus en plus complexe sur les smartphones, à mesure que le nombre de capteurs se multiplie.

On peut également remarquer que cette version présente un écran totalement borderless à l’avant, mais qui aurait le droit à une tranche inférieure à l’arrière du smartphone.

On peut aussi noter que ce choix de design entraine l’absence complète de capteurs visible en façade.

Pour quoi faire ?

Rappelons que ces brevets illustrent des idées de Xiaomi, comme tous les brevets, et non des réalisations. Rien ne dit en effet que le fabricant lancera un smartphone avec l’un de ces design.

Surtout, ces brevets ne justifient pas vraiment pourquoi il serait intéressant d’avoir un smartphone avec un écran faisant tout le tour du smartphone, autrement que pour la prouesse technologique.

C’était déjà une question qui se posait à l’annonce du Mi Mix Alpha. Certes il y a le cas où l’on prend une photo « selfie » en retournant le smartphone, permettant d’utiliser le module photo dorsal pour le cliché. Pas sûr que ce soit suffisant pour une telle débauche technologique.