Connaissez-vous le Xiaomi Qin 2 Pro ? Un smartphone à la philosophie bien particulière

La gamme QIN de Xiaomi est introuvable en Europe. Ces smartphones proposent une philosophie très différente de ce que l'on a l'habitude de voir. Design sobre, petites performances et des prix très accessibles.

On ne peut pas le trouver sur le marché européen, voici le Xiaomi QIN 2 Pro (et le Xiaomi QIN 2). Un smartphone Android du fabricant chinois Xiaomi qui sort complètement des gammes plus populaires chez Xiaomi et Redmi.

Xiaomi QIN 1 : le featured phone

Le Xiaomi QIN 1 était le premier téléphone de cette famille de produits. Téléphone… car il s’agit d’un featured phone. Un portable basique sans Android ni aucun OS populaire, qui sert à téléphoner, envoyer des messages, prendre des photographies basiques et naviguer sur le web. Avec son look sobre et plusieurs coloris, le QIN 1 arbore également un vrai clavier numérique.

Xiaomi QIN 2 : un smartphone basique

Fin 2019, le Xiaomi QIN 2 puis peu après le Xiaomi QIN 2 Pro n’ont plus rien du featured phone classique. Ce sont deux smartphones sous Android mais qui n’affichent pas l’interface MIUI que l’on connaît, ils ont une interface dédiée bien plus sobre et simple. Comme vous pouvez le voir, le design fait vaguement penser à l’iPhone 5 c avec des coloris noir, blanc, rouge, rose et bleu.

Si vous regardez les caractéristiques, cela n’a rien à voir avec les smartphones actuels. Pas de selfie cam, seulement 2 Go de RAM avec un SoC peu connu (UNISOC SC9863A, à peu près les performances d’un Qualcomm Snapdragon 400), un petit écran IPS LCD de 5 pouces en définition HD (576 par 1440 pixels), une petite capacité de batterie (2100 mAh) et une unique caméra arrière basique avec flash LED.

Ces smartphones ont été conçus pour fournir une expérience basique, avec quelques applications et le strict nécessaire en fonctions. Xiaomi en profite pour promouvoir son assistant, avec une fonction de traduction automatique en plusieurs langues. Pour déconnecter ou pour se démarquer, les mobiles de base redeviennent à la mode… néanmoins il faut être conscient que ces smartphones ont certaines limites. Avec de la 4G, du Wi-Fi et du Bluetooth, ce n’est pas une question de problème de connectivité, par contre les performances sont très basses et l’absence de caméra frontale rend compliquée les appels vidéo.

Petites caractéristiques et petits prix

Les Xiaomi QIN 2 Pro et Xiaomi QIN 2 sont vendus à de très petits prix, entre 80 et 100 euros, on peut facilement les importer depuis Aliexpress par exemple. Attention, ils ne sont pas compatibles avec toutes les bandes de fréquences utilisées en France pour la 4G. Notez également qu’ils n’intègrent pas officiellement les apps Google, cependant certains marchands préembarquent ces applications. Encore une fois, nous vous invitons à être prudents si vous vous lancez dans l’importation d’un tel produit.