Xiaomi fête ses 10 ans et lance des promotions sur ses meilleurs smartphones

Cela fait maintenant 10 ans que Xiaomi existe. Pour l’occasion, il vient de lancer une vague de promotions sur ses meilleurs smartphones de l’année dernière. Voici notre sélection.

C’est en avril 2010 que Xiaomi a officiellement été fondé en Chine par Lei Jun et une poignée d’entrepreneurs asiatiques. Une petite marque aux grandes ambitions dont les produits, pourtant longtemps réservés au marché chinois, auront rapidement un écho jusqu’en Europe pour leur rapport qualité-prix incroyable.

Depuis mai 2018, Xiaomi est présent en France, sur Internet mais aussi dans différentes boutiques physiques. Cela lui permet justement de fêter ses 10 ans avec les acheteurs français sur sa boutique en ligne, à l’occasion du Mi Fan Festival 2020.

Jusqu’à la fin de la semaine, Xiaomi propose jusqu’à 50 euros de réductions sur ses meilleurs smartphones et accessoires connectés. Voici la liste des meilleures promotions disponibles lors de Mi Fan Festival 2020.

Des réductions sur le Redmi Note 8 Pro

L’offre la plus intéressante de cet anniversaire concerne sans aucun doute les Redmi Note 8 Pro. Ils bénéficient jusqu’à la fin de la semaine d’une réduction de 30 ou 40 euros. Le Redmi Note 8 Pro est actuellement ce qu’il se fait de mieux en termes de rapport qualité-prix. Noté 9/10 par la rédaction, il possède tout ce que l’on peut attendre d’un appareil de milieu de gamme, mais vendu au tarif d’un smartphone d’entrée de gamme.

Pour rappel, le Redmi Note 8 Pro est smartphone doté d’une fiche technique très solide. Il embarque en effet un très bel écran de 6,5 pouces de définition Full HD, une batterie de 4500 mAh et des composants musclés pour une telle gamme de prix.

La puce MediaTek Helio G90T qui anime le téléphone se montre en effet plus performante dans les benchmarks qu’un Snapdragon 710 de milieu de gamme. Quant à la mémoire vive, Xiaomi n’a pas lésiné sur la quantité avec pas moins de 6 Go de RAM. Autant dire que c’est un appareil « future-proof » : vous n’aurez pas à changer avant quelques années.

À tout cela s’ajoute un appareil photo inédit pour un appareil à moins de 250 euros. Il est composé de quatre capteurs : un premier avec capteur de 64 mégapixels, un deuxième de 8 mégapixels avec objectif ultra grand-angle (120°), un troisième de 2 mégapixels pour le mode Macro et le dernier de 2 mégapixels pour capter plus d’informations sur la profondeur. Un appareil photo qui se montre particulièrement polyvalent et efficace, de jour comme de nuit.

Lancé en fin d’année dernière au prix de 249,99 euros, le Redmi Note 8 Pro bénéficie aujourd’hui d’une promotion de 30 ou 40 euros. Le Redmi Note 8 Pro avec 6 Go de RAM et 64 Go d’espace de stockage est en effet actuellement au prix de 219 euros chez Darty, mais aussi Cdiscount ou LDLC.

Le site officiel de Xiaomi et la Fnac le propose également, mais au prix de 229,90 euros.

Si vous avez 10 euros de plus à mettre dans ce téléphone, on vous conseille d’ailleurs d’opter plutôt pour la version avec plus de mémoire du Redmi Note 8 Pro, comprenant 6 Go de RAM, mais surtout 128 Go d’espace de stockage. Une version vendue 279,99 euros en temps normal.

Les autres promotions à surveiller pendant le Mi Fan Festival 2020

Xiaomi propose également d’autres réductions sur ses smartphones phares de 2019. Voici celles qui sont les plus intéressantes.

Le Redmi Note 8T à partir de 149,99 euros

Le Redmi Note 8T est le petit frère du Redmi Note 8 Pro. Son design est légèrement différent, mais il a le même objectif que son grand frère : proposer le meilleur rapport qualité-prix possible. À moins de 150 euros le temps des 10 ans de Xiaomi, c’est l’objectif est tenu.

Notez que la version 64 Go est également en promotion sur le site de la Fnac, à 179 euros.

Le Xiaomi Mi Note 10 à moins de 500 euros

Sorti en décembre dernier, le Xiaomi Mi Note 10 est le premier téléphone du marché à disposer d’un capteur photo de 108 mégapixels. Ce n’est d’ailleurs pas son seul atout, puisqu’avec sa batterie de 5260 mAh, il est l’un des smartphones les plus endurants du moment.

Le temps des 10 ans de Xiaomi, son prix passe par ailleurs sous la barre des 500 euros et pour 1 euro de plus, un Mi Smart Band 4 est offert.

Le Xiaomi Mi 9T à 229,90 euros

Vous n’aimez pas les encoches dans l’écran ? Le Xiaomi Mi 9T est fait pour vous avec sa caméra pop-up, qui se lève lorsque l’on a besoin de prendre un selfie. Un appareil au design soigné qui voit son prix chuter de 100 euros le temps de l’anniversaire de la marque.