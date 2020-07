Xiaomi Mi EBook Reader : la concurrente des Kindle à petit prix pourrait bientôt arriver

Pour le moment réservée au marché chinois, la liseuse électronique de Xiaomi pourrait se lancer à l'international. De quoi faire de l'ombre à Amazon (Kindle) et Kobo.

Amazon et Kobo peuvent trembler, un nouveau concurrent de taille arrive sur le marché des liseuses électroniques. Xiaomi, qui a lancé son premier modèle en Chine en novembre dernier, pourrait bien lancer une variante internationale très prochainement.

La Xiaomi Mi EBook Reader passe sa certification Bluetooth

À en croire les fichiers publiés par le Bluetooth SIG, Xiaomi vient d’obtenir la certification nécessaire pour un nouveau produit baptisée EBook Reader. Ce nom, plutôt évocateur, ne laisse aucune surprise concernant le type d’objet dont il s’agit : une liseuse électronique. Le document en question ne révèle pas plus d’informations cependant, si ce n’est la présence de la norme Bluetooth 5.0.

Quelques mois après le lancement en Chine, on pourrait imaginer qu’il ne s’agit pas ici d’un réel nouveau modèle, mais d’une variante internationale de la Mi Reader lancée en novembre 2019. Celle-ci intègre un écran e-Ink de 6 pouces rétroéclairé par des LED à 24 niveaux d’intensité avec une résolution de 221 PPP, un SoC Allwinner B300, 1 Go de RAM et 16 Go de stockage. Le tout est animé par une batterie de 1800 mAh. Point bonus : elle embarque une connectique USB-C.

Un concurrent de taille pour les Kindle et les Kobo

Pour l’heure, le marché des liseuses est essentiellement un duopole détenu par Amazon avec ses Kindle et Kobo, bien qu’il existe d’autres marques moins connues telles que Bookeen ou Vivlio. L’arrivée de Xiaomi pourrait bousculer l’ordre des choses en proposant une alternative efficace à un prix plus abordable.

La Xiaomi Mi Reader a été lancée en Chine à partir de 579 yuans, soit environ 75 euros, et peut être importée via des sites comme AliExpress à partir de 89 euros. Son prix officiel pourrait donc bien reste sous la barre des 100 euros lors de son arrivée chez nous, contre 130 euros pour une Kindle Paperwhite par exemple.

Reste maintenant à savoir quand Xiaomi lancera sa liseuse à l’internationale.