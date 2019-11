Xiaomi va lancer un produit via une campagne participative, sa première liseuse électronique : Xiaomi Mi Reader.

Xiaomi vient d’annoncer sa première liseuse électronique : la Mi Reader. Techniquement, rien de révolutionnaire. Le Xiaomi Mi Reader est un livre électronique doté d’un écran à encre électronique (E-Ink), mais il est également basé sur Android et intègre une connectique USB-C.

Le Mi Reader intègre un écran LED à 24 niveaux d’intensité avec une diagonale de 6 pouces, le tout est rétro-éclairé et en définition HD (212 ppi), on retrouve également un SoC ARM Allwinner B300 avec 1 Go de RAM, 16 Go de stockage interne et une capacité de batterie de 1 800 mAh qui devrait permettre d’obtenir une grande autonomie. L’ensemble adopte un design minimaliste avec dans la partie supérieure, un bouton probablement utilisé pour mettre en veille et allumer le livre électronique.

Peu de détails sur les modifications apportées au système Android utilisé, on sait qu’il pourra lire la plupart des formats (ePUB. TXT ou PDF). Xiaomi a choisi de vendre ce produit via la plateforme de financement participatif Kickstarter, la fiche sera en ligne le 20 novembre prochain. Le prix de vente sera de 579 yuans (environ 75 euros) pendant la campagne participative, contre 599 yuans (78 euros) à sa commercialisation.

Amazon et Kobo vont donc devoir compter sur un nouveau rival, Xiaomi, qui n’a pas encore précisé ses plans en dehors de son pays domestique. Néanmoins, étant donné le choix de la plate-forme Kickstater, cela ne laisse que peu de doutes des ambitions internationales de l’entreprise chinoise.