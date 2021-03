Redmi Note 10 : jamais rassasié, Xiaomi va dégainer un cinquième modèle très bientôt

La gamme Redmi Note 10 va accueillir une cinquième version d’ici le 16 mars, d’après une annonce officielle de Xiaomi. Une variante Note 10 Pro Max se profiterait-elle à l’horizon ?

Xiaomi va faire des heureux en ce début de cru 2021. Ses Redmi Note 10 font en effet grand bruit et devraient s’imposer comme les meilleures références du segment entrée de gamme de l’année. À ce titre, nous avons pris en main la version classique, qui survole son sujet et domine toute la concurrence grâce notamment à un excellent écran OLED.

Pour aller plus loin

Xiaomi Redmi Note 10 et Redmi Note 10S officialisés : des smartphones avec très peu de compromis

Rendez-vous le 16 mars

Sauf que les Redmi Note 10, Note 10 5G, Note 10 Pro et Note 10S ne représentent pas à eux quatre l’ensemble de la gamme. Non, un cinquième petit malin va venir s’inviter au catalogue du constructeur qui en avait visiblement encore sous la pédale. Son nom n’est pas encore connu, mais le teasing à son sujet est bel et bien officiel.

La série Redmi Note est de retour ! Rendez-vous à partir de 17h45 pour découvrir un nouveau membre de la famille 🙌 #RedmiNote10 #DépassezVosLimites https://t.co/Ypksgmanwk — Xiaomi France (@XiaomiFrance) March 12, 2021

« La série Redmi Note est de retour ! Rendez-vous à partir de 17h45 pour découvrir un nouveau membre de la famille », annonce un message Twitter de Xiaomi, qui nous donne rendez-vous le mardi 16 mars à 18 heures précises pour découvrir l’heureux élu sur Instagram, YouTube, TikTok, Twitter, Facebook et Twitch.

Une version Pro Max à l’horizon ?

À l’heure de rédiger ces lignes, quelles suppositions peuvent être émises quant à l’identité de ce smartphone ? La gamme semble aujourd’hui relativement complète, mais une version Pro Max pourrait très bien faire son apparition. Après tout, un Redmi Note 9 Pro Max avait été intronisé aux côtés du Note 9 Pro en mars 2020.

Pour aller plus loin

Xiaomi sur la liste noire des États-Unis à cause de son fondateur

L’an passé, les deux appareils mobiles partageaient de très nombreux éléments techniques. Seul leur équipement photographique se distinguait légèrement. Mais avec un Redmi Note 10 Pro déjà affublé d’un capteur 108 mégapixels, on se demande quelles différences observera-t-on avec le Pro Max, si Pro Max il y a.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid