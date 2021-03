Xiaomi Redmi Note 10 et Redmi Note 10S officialisés : des smartphones avec très peu de compromis

Voilà deux smartphones qui ressemblent beaucoup : les Xiaomi Redmi Note 10S et Redmi Note 10. Ils cultivent leurs différences grâce à une puce différente, MediaTek contre Qualcomm, ainsi qu'une caméra principale différente.

Xiaomi a annoncé 4 smartphones en même temps, ils sont tous de la famille Redmi. Vous avez le Redmi Note 10 Pro avec un écran AMOLED 120 Hz et son capteur photo de 108 mégapixels, et de l’autre côté le Redmi Note 10 5G, avec pas mal de compromis mais de la 5G à petit prix. Et au milieu, vous avez les Xiaomi Redmi Note 10S et Xiaomi Redmi Note 10.

Les Xiaomi Redmi Note 10S et Redmi Note 10 sont techniquement moins bon que le Redmi Note 10 Pro. Ils ont toujours un écran DotDisplay de 6,43 pouces mais sans le taux de rafraichissement supérieur à 60 Hz. Ils ont donc le même taux de rafraichissement que les iPhone 12 d’Apple.

MediaTek ou Qualcomm, vous avez le choix

La différence entre les deux smartphones est principalement liée à leur puce. En effet, le Redmi Note 10S profite d’une puce MediaTek Helio G95. À l’intérieur de cette « nouvelle » puce, on retrouve donc deux cœurs Cortex-A76 cadencés à 2,05 GHz et six cœurs Cortex-A55 dont les fréquences restent elles aussi à 2,0 GHz. Là où on peut avoir des surprises est au niveau du GPU avec l’ARM Mali-G76 MC4 cadencé à 900 MHz.

Sur le Redmi Note 10, on profite du tout nouveau Qualcomm Snapdragon 678. Nous n’avions pas encore évoqué ce SoC, il a été présenté fin décembre 2020. Il remplace le Snapdragon 675 en se basant sur la même architecture, gravée en 11 nm. Ainsi, il s’appuie sur le cœur Kryo 460 capable de proposer désormais des fréquences d’horloge jusqu’à 2,2 GHz. Il profite également d’un circuit graphique intégré GPU Adreno 612.

Il s’agit donc deux smartphones compatibles 4G+, ils ne pourront pas se connecter au réseau 5G. Ce n’est pas si grave en 2020, surtout que ces deux modèles ont plutôt fait le choix d’un équilibre technique intéressant.

Vous avez certainement vu ce design avec un écran perforé, sachez qu’il y a également un lecteur d’empreintes digitales sur le côté, la charge rapide à 33 Watts (5000 mAh de capacité pour la batterie) ainsi que deux haut-parleurs.

4 caméras à l’arrière

Justement, la partie photographie est certainement la plus intéressante : quatre caméras à l’arrière. C’est beaucoup et même trop, mais cela offre une certaine polyvalence au quotidien. Vous avez donc une caméra ultra grand-angle de 8 mégapixels accompagnée par un capteur macro de 2 mégapixels (dont on aurait pu se passer), un capteur de profondeur de 2 mégapixels (pour le mode portrait). Enfin, une autre différence entre les deux modèles est liée à la caméra principale.

La caméra principale de 64 mégapixels du Redmi Note 10S est une bonne surprise par rapport aux générations précédentes. Le Redmi Note 10 profite lui d’une caméra principale de 48 mégapixels. Les deux smartphones sont équipés du mode time lapse, en plus des modes slow motion, nuit et ralenti.

Prix et disponibilité des Xiaomi Redmi Note 10 et Note 10S

Nous n’avons pas encore les prix de vente de ces deux modèles en France. Xiaomi nous a seulement, pour le moment, confirmé qu’ils seront disponibles en trois variantes : 6 Go/64 Go, 6 Go/128 Go et 8 Go/128 Go.

Les prix français exacts seront dévoilés le 16 mars prochain. En attendant, les prix aux US ont été communiqués. Le Note 10 est à 199 dollars (environ 165 euros HT) en version 4/64 Go, 30 dollars de plus pour passer à 128 Go de stockage interne. Xiaomi a prévu un prix de lancement sur AliExpess pour son lancement.

Le Redmi Note 10S est à vendu à partir de 229 dollars en configuration 6/64 Go, jusqu’à 279 dollars en configuration 8/128 Go.



