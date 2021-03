Xiaomi Redmi Note 10 5G officialisé : il mise sur la 5G avec un écran adaptatif 90 Hz et une batterie de 5000 mAh

Après les Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10S et Redmi Note 10, il manquait le Redmi Note 10 5G. Comme son l'indique, il est 5G, mais ce n'est pas sa seule caractéristique remarquable.

Le problème quand on annonce des nouveaux smartphones Redmi, le prix est un élément important de l’équation. Ce sont des smartphones vendus généralement avec un bon rapport qualité/prix et dans cette dynamique, Xiaomi annonce aujourd’hui le Xiaomi Redmi Note 5G.

MediaTek à son bord avec un écran 90 Hz

Pour obtenir un smartphone pas cher avec de la 5G, ce n’est pas compliqué : MediaTek est une alternative aux solutions de Qualcomm. Ici, Xiaomi a fait le choix d’un SoC MediaTek Dimensity 700 gravé en 7 nm.

Cette puce intègre deux cœurs Cortex-A76 (lancé en juin 2018) jusqu’à 2,2 GHz et six cœurs Cortex-A55 à 2 GHz, tandis que la partie graphique est assurée par un Mali-G57 MC2 à 950 MHz. C’est cette puce qui apporte la compatibilité 5G. Xiaomi utilise du stockage en UFS 2.2, ce qui devrait offrir de meilleurs débits en écriture et lecture.

Seconde caractéristique importante : l’écran. Ici, Xiaomi ne précise pas s’il s’agit d’un écran AMOLED en définition Full HD+. Il doit donc forcément s’agir d’un écran IPS LCD. Pour rappel, les Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10S et Redmi Note 10 sont équipés d’un écran AMOLED.

Cet écran de 6,5 pouces est tout de même doté de la technologie AdaptiveSync DotDisplay avec un taux de rafraichissement jusqu’à 90 Hz. Cela signifie que le taux de rafraichissement s’adapte automatiquement au type de contenu – du streaming vidéo à 30 Hz, les applications en 60 Hz et le gaming jusqu’à gaming à 90 Hz.

Pareil pour la photo, il est moins bien armé que les 3 autres Redmi de 2021. On retrouve un capteur principal de 48 mégapixels avec un objectif grand-angle, c’est cette caméra qui fera tout le job, avec deux autres caméras qui auraient pu sauter (un capteur macro de 2 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels).

Enfin, il intègre une capacité de batterie de 5000 mAh avec une charge de 18 Watts maximum… cela devrait donner une bonne autonomie de plus de 2 jours selon Xiaomi. Quant à la charge, elle ne sera pas très rapide.

On voit donc les concessions de Xiaomi qui devraient permettre d’atteindre un prix record pour un smartphone 5G. L’écran IPS LCD, l’unique véritable caméra à l’arrière, pas de charge très rapide et de charge sans fil ou de protection contre l’eau, c’est un smartphone qui a été conçu pour offrir de la 5G avec des performances correctes.

Prix et disponibilité du Xiaomi Redmi Note 10 5G

Nous n’avons pas encore le prix du Redmi Note 10 5G en France, mais nous savons qu’il complète la gamme composée du Redmi Note 10 Pro et des Redmi Note 10S et Redmi Note 10.

Le 16 mars, une annonce spécifique à la France sera faite pour préciser les prix et les disponibilités dans l’Hexagone. Aux Etats-Unis, le Redmi Note 10 5G sera vendu à partir de 199 dollars (4 + 64 Go) soit environ 165 euros HT.

Les meilleurs forfaits 5G

Retrouvez notre comparateur des meilleurs forfaits 5G, il vous permet de classer les forfaits en fonction de vos usages et besoins.