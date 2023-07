Prime Day : le prix des smartphones Xiaomi baisse drastiquement

Pendant les Prime Day, qui se terminent demain soir, Xiaomi dégaine de belles promotions sur ses smartphones pour les abonnés Amazon Prime. L’occasion de profiter d’un Redmi Note 11 Pro, un Xiaomi 11T Pro ou encore un Redmi Note 10 à petit prix.

Opter pour un smartphone équilibré et performant, c’est bien, choisir ce même téléphone sans se ruiner c’est mieux. Pendant les Prime Day, pas besoin d’avoir à choisir entre qualité et prix puisque Xiaomi lance une série de remises sur bon nombre de ses smartphones.

On trouve ainsi le Xiaomi 11T Pro à 329,90 euros au lieu de 669 euros ou encore le Redmi Note 11 Pro à 229,90 euros contre 349,90 euros. Pour vous aider à vous y retrouver, nous avons sélectionné les meilleures affaires à réaliser sur les produits Xiaomi chez Amazon. Des bons plans disponibles uniquement pour les abonnés Amazon Prime.

Les meilleures promotions de Xiaomi pendant les Prime Day :

Le Xiaomi 11T Pro à 329,90 € au lieu de 669 €

Remplacé par le 12T Pro l’année dernière, le Xiaomi Mi 11T Pro est un excellent téléphone capable d’accompagner son utilisateur pendant de longues années. Son design n’a pas pris une ride avec ses bords et ses angles arrondis.

Son écran non plus ne s’est pas laissé distancer par les smartphones plus récents puisqu’on se retrouve face à une dalle de 6,7 pouces Amoled. Un écran qui jouit d’une définition FHD+ de 2 400 × 1 080 pixels avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

C’est surtout au niveau de la photo que le Xiaomi 11T Pro se démarque. Il intègre une caméra principale de 108 mégapixels en plus d’un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels et une caméra macro de 5 mégapixels. Une configuration solide qui offre une grande polyvalence de jour comme de nuit.

Le reste de sa fiche technique est composée d’un Snapdragon 888, de 8 Go de RAM, de 128 Go de stockage et d’une batterie de 5 000 mAh. Autant dire que le Xiaomi 11T Pro ne faiblira pas, même dans les usages gourmands.

Habituellement vendu 669 euros, le Xiaomi 11T Pro tombe à 329,90 euros pour les Prime Day Amazon.

Le Redmi Note 11 à 209,90 € au lieu de 249,99 €

De par son design et sa taille, le Redmi Note 11 5G est l’archétype du bon smartphone de milieu de gamme. Il ne contient aucune fausse note avec des bords toutefois plus plats et un form factor plus fin. Sa prise en main est très agréable, et ce, malgré une grande dalle OLED de 6,43 pouces.

L’écran profite d’un très bon calibrage colorimétrique, de contrastes infinis et d’une bonne luminosité. Sa définition Full HD+ (2 400 x 1 080 pixels) et son taux de rafraîchissement de 90 Hz permettent de regarder une série en streaming dans de bonnes conditions, même en plein jour.

Sous le capot, on trouve un processeur Snapdragon 680. Cette puce 5G, accompagnée de 4 Go de RAM et de 128 Go de stockage, offre une expérience utilisateur fluide quotidiennement. Une batterie de 5 000 mAh se charge d’alimenter le Redmi Note 11 pendant une journée et demie. Elle est compatible avec la charge rapide 33 W qui lui permet de récupérer 90 % d’énergie en seulement une heure.

Pour les Prime Day, le Redmi Note 11, dans sa version 4+128 Go, passe à 209,90 euros au lieu de 249,99 euros chez Amazon.

Le Redmi Note 11 Pro à 229,90 € contre 349,90 €

De prime abord, le Redmi Note 11 Pro est une copie carbone du Redmi Note 11 classique. Pourtant, de nombreux détails en font un téléphone bien différent. C’est le cas de son écran par exemple. Non seulement celui-ci grandit pour atteindre 6,7 pouces de diagonales, mais en plus il mise désormais sur la technologie Amoled.

Si sa définition est similaire, 2400 × 1080 pixels, son taux d’affichage, lui, grimpe à 120 Hz, le maximum que l’on peut actuellement trouver sur le marché. Le module photo aussi gagne en performances, puisque la caméra principale culmine à 108 mégapixels contre 50 mégapixels sur la version classique. Ce colossal capteur est toujours accompagné d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels, d’un macro de 2 mégapixels et d’un capteur de profondeur de 2 mégapixels.

Ses composants aussi changent puisque la puce Snapdragon laisse sa place à un SoC Helio G96 de Mediatek bien plus puissant. Un choix plus judicieux pour faire tourner les jeux 3D dans de bonnes conditions. D’autant que le Redmi Note 11 Pro embarque 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Là encore, une batterie d’une capacité de 5 000 mAh s’occupe d’animer le téléphone, mais avec la différence d’être compatible avec une charge rapide de 67 W, bien plus rapide.

À l’occasion des Prime Day, le Redmi Note 11 Pro tombe à 229,90 euros au lieu de 349,90 euros chez Amazon.

Le Xiaomi 11T à 329,90 € au lieu de 599 €

Le Xiaomi 11T est une version allégée du 11T Pro. Cela signifie qu’il mise sur une fiche technique plus équilibrée pour adoucir le rapport qualité-prix. Le Xiaomi 11T est ainsi propulsé par une puce Dimensity 1200, couplée à 8 Go de mémoire vive. Le téléphone réussit à livrer de bonnes performances au quotidien, tant dans le multitâche que dans les jeux 3D. Un téléphone qui peut en plus se targuer d’être compatible avec le réseau 5G.

Pour le reste, on retrouve de nombreux points forts du Xiaomi 11T Pro. Le Xiaomi 11T propose une dalle Amoled de 6,67 pouces avec une définition Full HD+ de 2 400 × 1 080 pixels. Son taux de rafraîchissement s’envole à 120 Hz, ce qui promet un affichage ultra-fluide.

Il embarque le même triple capteur photo que son grand frère, à savoir :

un objectif principal de 108 mégapixels ;

un ultra grand-angle de 8 mégapixels ;

un « telemacro » de 5 mégapixels.

Enfin, une batterie de 5 000 mAh s’occupe d’alimenter le Xiaomi 11T. À usage normal, il est possible de faire tenir le smartphone une journée complète avant de devoir employer chargeur rapide 33 W.

Vendu 599 euros en temps normal, le Xiaomi 11T dégringole à 329,90 euros chez Amazon dans le cadre des Prime Day.

Le Redmi Note 10 à 169,90 € contre 229 €

Bien que le Redmi Note 10 ressemble esthétiquement beaucoup au Redmi Note 9, il adopte désormais un écran Super Amoled de 6,64 pouces à la définition 2 400 × 1 080 pixels. Cette métamorphose lui permet de profiter d’un taux de contraste infini ainsi qu’une colorimétrie et une luminosité améliorées.

Le Redmi Note 10 bénéficie d’une puce Snapdragon 678 ainsi que 4 Go de RAM, 64 Go de stockage. Une configuration qui, encore aujourd’hui, lui confère une fluidité constante dans la navigation quotidienne. En plus de le rendre compatible avec la 5G. Côté autonomie, une batterie de 5 000 mAh, compatible avec la charge rapide 33W offre un jour et demi d’endurance au Redmi Note 10.

En temps normal, le Redmi Note 10 affiche un prix de 229 euros. Mais dans le cadre des Prime Day, celui-ci passe à 169 euros, soit une remise de 60 euros. Sans conteste l’une des meilleures solutions si vous recherchez un petit smartphone d’appoint ou un premier appareil pour un adolescent.