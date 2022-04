Ce week-end, le Xiaomi Redmi Note 10 5G a rarement été aussi peu cher

Avec son Redmi Note 5G, sorti il y a un peu plus d'un an, Xiaomi a fait impression en proposant un smartphone compatible avec la nouvelle norme réseau pour un prix nettement plus bas que les autres modèles 5G déjà présents sur le marché. Et en ce moment, ce prix est même encore plus bas puisque sur le site de la marque, car on peut trouver ce Redmi Note 10 5G à 169,90 euros au lieu de 269,90 euros.

L’année 2021 a été riche en annonces pour Xiaomi, et l’une d’elles a particulièrement retenu l’attention : celle de la sortie du Xiaomi Redmi Note 10 5G, déclinaison de la version classique qui offre une compatibilité avec la nouvelle norme réseau amenée à détrôner la 4G. Et ce smartphone d’entrée de gamme affiche pourtant un prix vraiment contenu, comme la marque le propose souvent. Malgré quelques concessions, cette référence est toujours aussi recommandable plus d’un an après sa sortie, d’autant plus qu’elle bénéficie d’une réduction de 100 euros.

Les points essentiels du Xiaomi Redmi Note 10 5G

Un grand écran de 6,5 pouces 90 Hz

Une bonne autonomie

Et bien sûr, la compatibilité 5G à petit prix

Lancé à 269,90 euros, le smartphone Redmi Note 10 5G est désormais vendu à 169,90 euros sur le Mi Store. Pour obtenir ce prix, il suffit de récupérer le coupon de 20 euros sur la page du Xiaomi Fan Festival.

Le design de la version classique, mais avec quelques petits changements

Comme rappelé plus haut, le Xiaomi Redmi Note 10 5G est une déclinaison de la version 4G, et lui ressemble à s’y méprendre à première vue. Pourtant, quelques changements ont été opérés, à commencer par sa taille : on a ainsi droit à un smartphone beaucoup plus massif, puisque le Redmi Note 10 5G embarque un écran de 6,5 pouces contre 6,43 pouces pour la version classique. Fini aussi l’OLED, malheureusement : le Redmi Note 10 5G propose du LCD à la place, mais on se consolera avec un taux de rafraîchissement fixé à 90 Hz, ce qui apportera un gain de fluidité.

Au dos, là aussi le look diffère puisqu’au lieu des quatre capteurs photo que l’on trouve sur le modèle 4G, le Redmi Note 10 5G n’en intègre que trois. Son module est ainsi composé d’une caméra principale de 48 mégapixels, un capteur de profondeur 2 mégapixels et un autre, macro, de 2 mégapixels. Vous l’aurez remarqué, cette déclinaison 5G fait l’impasse sur l’ultra grand-angle, ce qui compromet la polyvalence du module. Si la qualité photo globale n’impressionnera pas particulièrement, le mode portrait est cependant correct. Les clichés capturés de nuit ne brilleront pas par leur niveau de détails, mais ceux pris le jour seront satisfaisants. En bref, celles et ceux pour qui une excellente partie photo n’est pas un critère indispensable pourront trouver leur compte.

Un smartphone plus puissant

Côté performances, le Xiaomi Redmi Note 10 5G embarque une puce Dimensity 700 de MediaTek, légèrement plus puissante que le Snapdragon 678 du Redmi Note 10 classique. Elle a aussi l’avantage d’apporter la compatibilité 5G, une qualité que les acheteurs et acheteuses vont sans doute rechercher en priorité à l’avenir. Et ce n’est pas tout, puisque cette configuration permettra aussi de jouer à de nombreux jeux présents sur le Play Store. Globalement, l’expérience utilisateur sera agréablement fluide, même si de petites latences pourront se faire sentir par moment. Mention spéciale tout de même pour l’interface MIUI 12, qui assure une bonne fluidité de son côté.

Enfin, concernant son autonomie, le Xiaomi Redmi Note 10 5G dispose de la même batterie de 5 000 mAh que l’on peut trouver sur la version 4G. On aura tout de même une légère perte d’autonomie par rapport au modèle classique, la faute à un processeur et un écran plus gourmands. Au lieu de deux jours d’utilisation, le Redmi Note 10 5G pourra donc tenir durant une journée. C’est quand même plus que convenable, et vous n’aurez dans tous les cas pas à vous soucier d’un écran noir en plein milieu de votre journée.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du Xiaomi Redmi Note 10 5G.

Et les autres modèles de la marque ?

Si vous souhaitez avoir un aperçu plus large des références proposées par la marque chinoise avant de faire votre choix final, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones Xiaomi en 2022.

