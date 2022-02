Le Redmi Note 10 5G est tout simplement offert avec ce forfait mobile

Pour accompagner son forfait mobile 100 Go ultra-complet, RED offre le Redmi Note 10 5G. Un smartphone d'une valeur de 230 euros environ, à la fiche technique équilibrée dont la compatibilité 5G lui garantit de tenir de longues années.

Une fois de plus, RED pense aux utilisateurs qui recherchent à la fois un forfait mobile adapté à leurs besoins et un smartphone polyvalent sans se ruiner. L’opérateur offre le très bon Redmi Note 10 5G avec son forfait 100 Go.

Pour 15 euros par mois, vous avez ainsi accès à une grosse enveloppe data, tous les services d’un forfait mobile complet et un smartphone qui n’a pas manqué de récolter un joli 7/10 chez nous. D’autant que l’obtention du téléphone n’entraîne aucun surcoût sur la facture mensuelle.

Un smartphone qui ne manque pas de modernité

Le Redmi Note 10 5G a l’avantage d’être un grand smartphone. Il est équipé d’une dalle LCD de 6,5 pouces, à la définition de 2 400 × 1 080 pixels et au confortable taux de rafraîchissement de 90 Hz. Une configuration qui offre une bonne luminosité grâce à un mode de gestion automatique de la luminosité qui gère très bien le calibrage. Sous cet écran se trouve une puce MediaTek Dimensity 700. Elle garantit à la fois la compatibilité du téléphone avec la 5G et possède suffisamment de puissance pour que la navigation entre les applications soit systématiquement fluide.

Pour ce qui est du design, on retrouve les grandes lignes de l’esthétique du Redmi Note 10 4G, avec des coins et des bordures arrondis. Le téléphone est toujours agréable à prendre en main et suffisamment ergonomique pour être simple d’usage. Son module photo est composé de 3 capteurs disposés dans un élégant rectangle en verre. Il comprend un capteur principal de 48 mégapixels, un capteur macro de 2 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels.

Une fiche technique équilibrée

Le Redmi Note 10 5G n’a bien entendu pas fait l’impasse sur sa fiche technique. Sa puce MediaTek Dimensity 700, ses 4 Go de RAM et ses 128 Go de stockage lui permettent de garantir une expérience utilisateur fluide au quotidien. Vous ne souffrirez par exemple d’aucun ralentissement dans la navigation web ou les applications de streaming.

Concernant l’autonomie, le Redmi Note 10 5G tient une journée et demie grâce à sa batterie de 5 000 mAh. Surtout, il ne lui faut qu’une trentaine de minutes pour récupérer 60 % de sa charge grâce à sa compatibilité avec la charge rapide 33 W.

Comment obtenir le Redmi Note 10 5G ?

Habituellement proposé aux alentours de 230 euros, le Redmi Note 10 5G est offert par RED si vous souscrivez au forfait mobile 100 Go de l’opérateur.

Attention cependant, cette offre ne dure qu’une semaine, les stocks de smartphones offerts n’étant pas illimités.

Que comprend le forfait mobile 100 Go de RED ?

Le forfait 100 Go de RED garantit tout ce qu’on attend d’une bonne offre mobile. Dans sa version 4G, il est facturé 15 euros par mois. La mouture 5G, elle, coûte 20 euros mensuels. Dans les deux cas, un engagement minimum de 24 mois est demandé. Aucun remboursement différé du Redmi Note 10 5G n’est inclus dans l’offre : vous payez uniquement le prix de votre forfait chaque mois, sans ajouter de quelconque crédit pour rembourser le téléphone.

Chaque moi, vous avez accès :

à 100 Go de data 4G ou 5G ;

aux appels, SMS et MMS illimités vers et depuis la France ;

15 Go de data 4G à utiliser dans les DOM/Europe ;

La carte SIM à 1 euro au lieu de 10 euros.

RED s’occupe de toutes les démarches lors du changement d’opérateur. Il est possible de conserver son ancien numéro, en fournissant son code RIO sur le site de RED lors de la souscription. Enfin, le passage chez RED se fait sans la moindre interruption des services mobiles, ce qui vous permet de profiter de votre smartphone en continu.