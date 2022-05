Le Xiaomi Redmi Note 10 5G devient enfin intéressant grâce à cette offre

Le Xiaomi Redmi Note 10 5G a fait quelques sacrifices par rapport à la version classique du smartphone pour être compatible avec le réseau mobile ultra rapide. C'était regrettable, mais c'est aujourd'hui beaucoup plus acceptable avec un prix qui passe de 229 euros à seulement 164 euros sur Amazon.

Afin d’être compatible 5G, cette version du Xiaomi Redmi Note 10 a dû troquer l’écran OLED 60 Hz par du LCD 90 Hz ou encore supprimer un capteur photo à l’arrière. Nous avons trouvé ça un peu dommage à la sortie du smartphone, surtout qu’il était vendu plus cher que le modèle classique. Cependant, aujourd’hui, le rapport qualité-prix s’est nettement amélioré grâce à une remise immédiate de 65 euros.

Les points clés Xiaomi Redmi Note 10 5G

L’autonomie de plus d’un jour

L’écran LCD de 6,5 pouces à 90 Hz

Le SoC MediaTek Dimensity 700 compatible 5G

Au lieu de 229 euros au lancement, le Xiaomi Redmi Note 10 5G (4+64 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 164 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi Redmi Note 10 5G. Le tableau se met à jour automatiquement.

Des différences avec le Redmi Note 10 classique

Comme dit précédemment, le Xiaomi Redmi Note 10 5G est une déclinaison du modèle classique, avec globalement le même design, mais il serait fou de penser que ce sont les mêmes smartphones. En main, on ressent tout de suite la différence tant il a pris de l’embonpoint par rapport au Note 10, car plus lourd, plus épais, mais aussi plus grand. Son écran passe d’ailleurs d’une diagonale de 6,43 pouces à 6,5 pouces. La dalle n’est en revanche plus OLED, mais LCD avec une calibration perfectible. Dommage, mais le taux de rafraichissement à 90 Hz rattrape un peu la donne.

Les divergences continuent du côté de la photo, puisque le smartphone ne propose pas quatre, mais trois capteurs photo à l’arrière, dont la composition est la suivante : une caméra principale de 48 mégapixels, un capteur de profondeur 2 mégapixels et un autre de 2 mégapixels pour le macro. Vous l’aurez remarqué, cette déclinaison 5G fait donc l’impasse sur l’ultra grand-angle, sans même proposer une qualité irréprochable via les autres capteurs. Le mode portrait est correct, le mode 48 Mgx n’apporte rien de plus et la macro est clairement à la ramasse. De nuit ? N’en parlons pas.

Plus puissant et la 5G en prime

Il se rattrape toutefois au niveau des performances en intégrant le SoC Dimensity 700 à la place du Snapdragon 678. Outre apporter la compatibilité 5G, la puce de MadiaTek se veut plus légèrement plus puissante que celle de Qualcomm, notamment pour le jeu vidéo. Vous ne pourrez pas jouer à Fortnite, mais vous trouverez sûrement votre bonheur avec d’autres titres disponibles sur le Play Store. Le tout est par ailleurs accompagné de 4 Go de mémoire vive, quelle que soit la capacité de stockage choisie.

Xiaomi intègre enfin la même grosse batterie de 5 000 mAh que la version 4G du smartphone, mais force est de constater que les résultats sont un peu moins bons pour le Redmi Note 10 5G. Faute à un écran LCD 90 Hz plus énergivore et un processeur plus gourmand, il peut tenir une journée et demie alors que le Redmi Note 10 classique pouvait grimper jusqu’à deux jours sans forcer. La charge rapide 18 W est heureusement de la partie pour palier à cette perte d’autonomie.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Xiaomi Redmi Note 10 5G.

Quels sont les forfaits 5G disponibles ?

Si vous souhaitez découvrir dès maintenant les forfaits mobile 5G disponibles pour votre nouveau smartphone compatible, nous vous invitons alors à consulter notre comparatif des meilleures offres du moment.

