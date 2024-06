À seulement 89 €, ce smartphone Xiaomi compatible 5G devient une solution ultra abordable pour changer son téléphone

Remplacé il y a un bon moment maintenant, le Xiaomi Redmi Note 10 5G reste un bon smartphone entrée de gamme à conseiller. Il va à l’essentiel et coûte aujourd’hui 89 euros au lieu de 269 euros dans sa version 128 Go.

Depuis le Redmi Note 10 5G, Xiaomi a ajouté de nombreuses références dans son catalogue. Alors pourquoi vous le conseiller aujourd’hui ? Tout simplement, parce que ce téléphone est fonctionnel et sait être suffisant pour de nombreux usages. Et avec 180 euros de moins sur son prix de lancement, il conviendra parfaitement aux petits budgets.

Pourquoi le Xiaomi Redmi Note 10 5G est-il intéressant ?

Un écran LCD rafraîchi à 90 Hz

Des performances correctes, avec la 5G en prime

Une autonomie satisfaisante

Le Xiaomi Redmi Note 10 5G (128 Go) est sortie au départ à 269,90 euros, mais aujourd’hui, on le trouve à seulement 89,99 euros chez Cdiscount.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Xiaomi Redmi Note 10 5G. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un smartphone soigné, avec un écran réactif

Le modèle 5G du Redmi Note 10 est assez similaire à son homologue 4G, mais ont quelques différences. Plus lourd, plus épais, mais aussi plus grand avec un écran de 6,5 pouces contre 6,43 pouces, le Redmi Note 10 5G offre tout même une prise main correct.

À l’avant, il troque l’OLED pour du LCD, alors que cette technologie d’affichage constituait l’un des principaux atouts du Redmi Note 10 4G. La marque sauve la mise avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une bonne luminosité. Résultat, la navigation est fluide et agréable. Côté photo, la version 5G dispose de trois capteurs photos à l’arrière. L’absence de l’ultra grand-angle se fait ressentir… Le smartphone manque de polyvalence. Il proposera des clichés de jour corrects, mais n’attendez rien de ce smartphone la nuit tombée.

Des performances correctes

Sous le capot, on trouve la puce Mediatek Dimensity 700 couplée à 4 Go de RAM. Ce n’est pas un monstre de puissance, mais celle-ci apporte la compatibilité avec la 5G. Cette configuration fait l’affaire et apporte une expérience relativement fluide, même si de petites latences peuvent parfois ralentir votre navigation. Sur ce modèle, l’interface MIUI 14 basé sur Android 13 est de la partie, mais il ne devrait pas recevoir d’autres mises à jour.

Pour finir, la batterie de 5 000 mAh permet au Xiaomi Redmi Note 10 5G de tenir une journée et demie, ce qui est convenable, sans pour autant être démentiel pour un téléphone de cette gamme. On regrette en revanche la puissance de charge de 18 W : comptez 2 heures pour atteindre les 100 %.

N’hésitez pas à lire notre test sur le Xiaomi Redmi Note 10 5G pour en savoir plus.

Si vous souhaitez découvrir dès maintenant les forfaits 5G disponibles pour votre nouveau smartphone compatible, nous vous invitons alors à consulter notre comparatif des meilleures offres du moment.

Les meilleurs forfaits 5G Forfait Mobile B&You

130 Go Appels illimités 130 Go en France 35 Go en Europe 11.99€ /mois Découvrir SFR Forfait Mobile 5G

20 Go Appels illimités 20 Go en France 20 Go en Europe 15.99€ /mois 30.99€ -6€ Client Box Découvrir Free

Forfait Free 5G 300 Go Appels illimités 300 Go en France 35 Go en Europe 19.99€ /mois Découvrir Tous les forfaits 5G

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.