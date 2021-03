Xiaomi Redmi Note 10 Pro officialisé : écran AMOLED 120 Hz, capteur 108 mpx… C’est déjà un roi

Xiaomi vient de présenter officiellement le Redmi Note 10 Pro, son nouveau champion dans le milieu de gamme doté d'un écran AMOLED 120 Hz et d'un capteur photo principal de 108 mégapixels.

Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro veut vous faire oublier qu’il se positionne sur le milieu de gamme. Ce smartphone fraîchement officialisé profite en effet de caractéristiques inspirées des modèles premium avec son écran AMOLED 120 Hz et son capteur photo principal de 108 mégapixels.

Parmi les quatre smartphones annoncés en ce mardi 4 mars 2021 par le constructeur chinois, c’est clairement le Xiaomi Redmi Note 10 Pro qui attire le plus les regards. Et les spécificités que nous venons de citer ne sont pas les seules à retenir.

Une fois n’est pas coutume, le Redmi Note 10 Pro est un grand smartphone, mais qui ne cherche pas à avoir le design le plus sophistiqué qui soit. On se retrouve ainsi avec un écran plat encadré de bordures bien visibles et frappé d’une bulle centrée.

Écran, photo et autonomie à l’honneur

La fameuse dalle AMOLED rafraîchie à 120 Hz profite par ailleurs d’une diagonale de 6,67 pouces et d’une protection Gorilla Glass 5. Le dos en plastique, lui, héberge un quadruple module photo vertical en haut à gauche.

Le capteur principal de 108 mégapixels promet d’ailleurs de faire du Redmi Note 10 Pro « un nouveau roi de la photographie du milieu de gamme ». Il est capable de produire des images plein format plus nettes pour avoir plus de détails dans la scène — si les conditions lumineuses sont réunies.

Toutefois, dans la configuration par défaut, il proposera des photos de 12 mégapixels en fusionnant neuf pixels en un pour mieux capter la lumière.

Il est accompagné de trois autres capteurs : un ultra grand-angle de 118 degrés, un capteur avec objectif macro de 5 mégapixels et un capteur de profondeur.

À l’intérieur du smartphone, on trouve un Snapdragon 732G de Qualcomm qui, d’après Xiaomi, permettra de profiter agréablement des jeux vidéo tout en modérant la consommation d’énergie. À ce sujet, pour l’autonomie, le Redmi Note 10 Pro peut aussi s’appuyer sur sa large batterie de 5020 mAh qui se recharge via un bloc 33 W livré avec l’appareil. Par contre, le Redmi Note 10 Pro fait l’impasse sur la 5G.

Au-delà de ça, on peut signaler un lecteur d’empreintes positionné sur le flanc droit du Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Enfin, soulignons la présence de deux haut-parleurs stéréo.

Prix et disponibilité du Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Les informations spécifiques au marché français seront dévoilées le 16 mars prochain. En attendant, sachez qu’il existe trois variantes pour le Xiaomi Redmi Note 10 Pro : 6/64 Go à 279 dollars, 6/128 Go à 299 dollars et 8/128 Go 329 dollars.

Trois autres smartphones de la même famille ont été présentés par la même occasion : les Redmi Note 10 et Redmi Note 10S ainsi qu’un Redmi Note 10 5G.