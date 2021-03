Xiaomi Redmi Note 10 : enfin de l’AMOLED pour la gamme abordable

Xiaomi a confirmé que le Redmi Note 10 aurait le droit à un écran Super Amoled, au lieu de l'habituel LCD IPS.

La gamme Redmi Note de Xiaomi a toujours été une excellente référence du rapport qualité/prix. Au fil des années cependant, Xiaomi a eu un peu tendance à se reposer sur ses lauriers et ralentir les innovations apportées sur cette gamme. Nous avons récemment d’ailleurs été légèrement déçus par les faibles évolutions proposées par le Redmi Note 9T, notamment en ce qui concerne l’écran.

Il faut croire que Xiaomi en était elle-même consciente, puisque la marque va rectifier le tir pour le Redmi Note 10.

Manu Kumar Jain, en charge de Xiaomi Inde a confirmé sur Twitter que la gamme Redmi Note 10 aurait pour la première fois droit à un écran Super AMOLED. L’utilisation de cette marque signifie que c’est Samsung qui produit les écrans que va utiliser Xiaomi.

📢 BOOOOM!

Excited to share that #RedmiNote10 series will feature #SuperAMOLED display – 1st TIME EVER ON a #RedmiNote! 🔥

Undoubtedly the single-most #10on10 anticipated reveal of all-time!

RT and share this epic news!

I ❤️ #Redmi #AMOLED pic.twitter.com/NSlgPAQqSJ

— Manu Kumar Jain (@manukumarjain) March 2, 2021