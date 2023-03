La version 128 Go du Xiaomi Redmi Note 10 Pro est de nouveau intéressante grâce à cette offre

Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro n'est plus tout jeune et a même été actualisé avec la sortie de son successeur, mais ce smartphone reste encore aujourd'hui une valeur sûre. D'autant plus que son prix vient de dégringoler sur Amazon : il y est ainsi affiché à 202 euros au lieu de 329 euros.

Annoncé en mars 2021, le Xiaomi Redmi Note 10 Pro s’est vite imposé comme l’une des meilleures références conçues par la marque chinoise. En témoigne l’excellente note de 9/10 obtenue par le smartphone lors de notre test. Bonnes performances, design soigné, écran réactif… Les qualités du Redmi Note 10 Pro sont nombreuses, et son prix en fait d’ailleurs partie, puisqu’il bénéficie d’une réduction de 127 euros.

Les points forts du Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Un écran OLED de 6,67 pouces rafraîchi à 120 Hz

Une puissante puce Snapdragon 732G

Une autonomie solide, et la charge rapide est de la partie

Lancé au prix de 329 euros, le Xiaomi Redmi Note 10 Pro avec 128 Go de stcokage est désormais affiché à 202 euros sur Amazon.

Un design soigné et un magnifique écran

Avec ses lignes soignées et ses finitions maîtrisées, le Xiaomi Redmi Note 10 Pro dégage une certaine élégance, renforcée par les reflets délicats que l’on peut trouver au dos. Le châssis en plastique et les deux faces en verre assurant de leur côté une bonne prise en main. Toutefois, les allergiques aux grands formats pourraient éprouver quelques difficultés à tenir ce smartphone. Effectivement, il mesure tout de même 164 mm de haut pour 76,5 mm de large avec une épaisseur de 8,1 mm. La taille de son écran s’élève quant à elle à 6,67 pouces, ce qui conviendra tout de même à celles et ceux qui ont l’habitude de regarder des contenus vidéos de manière confortable sur leur appareil.

Pour en dire un peu plus sur cet écran, sachez qu’il cumule les bons points puisqu’il embarque une dalle Full HD+ AMOLED (soit l’assurance de profiter de noirs profonds et de contrastes infinis) qui est également rafraîchie à 120 Hz. De quoi profiter d’une excellente fluidité au quotidien. On a ainsi droit à un écran d’une qualité proche de celle que l’on peut trouver sur des smartphones premium.

La puissance n’est pas en reste

Du côté de ses performances, le Xiaomi Redmi Note 10 Pro renferme une puissante puce Snapdragon 732G de Qualcomm, avec 6 Go de mémoire vive. Avec cette configuration, vous pourrez compter sur une très bonne fluidité, que ce soit pour lancer vos applications ou même faire du multitâche. Vous pourrez même faire tourner quelques jeux vidéos 3D, mais en veillant à ne pas pousser les graphismes au maximum, au risque d’expérimenter quelques ralentissements. Concernant son autonomie, le Redmi Note 10 Pro intègre une batterie solide de 5 020 mAh, grâce à laquelle le smartphone pourra tenir deux jours sur une seule charge avec un usage modéré. Un chargeur de 33W, inclus dans la boîte, permettra de passer de 10 à 66 % de batterie en 30 minutes.

Enfin, le Xiaomi Redmi Note 10 Pro marque des points avec son module photo. En effet, il comporte un gros capteur de 108 mégapixels, qui est plus que convaincant : les clichés obtenus seront très bien éclairés et afficheront des couleurs bien vives. La polyvalence est également de mise avec un ultra grand-angle de 8 mégapixels, un capteur avec objectif macro de 5 mégapixels et un capteur de profondeur.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du Xiaomi Redmi Note 10 Pro.

Si vous souhaitez découvrir les autres modèles de la marque chinoise, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones Xiaomi en 2023.

