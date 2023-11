En promo à 129 €, ce smartphone Xiaomi est le moins cher pour avoir la 5G

Pour un premier smartphone et un budget limité, se tourner vers Xiaomi est une bonne solution. En ce moment, le Redmi Note 10 5G revient à seulement 129 euros, contre 229 euros à sa sortie.

Si vous êtes un peu familier avec la gamme de smartphones de Xiaomi, vous connaissez probablement les Redmi Note. Cette série est connue pour offrir le meilleur rapport qualité-prix. Même si aujourd’hui la marque en est au Note 12, nous avons repéré une belle offre sur le Redmi Note 10 5G. Ce smartphone peu coûteux suffit pour combler les petits budgets, surtout maintenant qu’il tombe à moins de 130 euros.

Que propose le Xiaomi Redmi Note 10 5G ?

Une dalle LCD de 6,5 pouces rafraîchi à 90 Hz

Une puce entrée de gamme efficace

Une bonne autonomie et la compatibilité 5G

Disponible à 229,90 euros à sa sortie, le Xiaomi Redmi Note 10 5G (4 + 64 Go) se négocie surtout maintenant qu’il tombe à moins de 130 euros.

Un écran réactif et un joli design

La version 5G du Redmi Note 10 a beau ressembler à son homologue 4G, il y a bien des choses qui les différencient. Plus lourd, plus épais, mais aussi plus grand avec un écran de 6,5 pouces contre 6,43 pouces, le Redmi Note 10 5G offre tout même une prise main correct. À l’avant, Xiaomi troque de l’OLED contre du LCD, alors que cette technologie d’affichage constituait l’un des principaux atouts du Redmi Note 10 classique. La marque sauve la mise avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une bonne luminosité. Résultat, la navigation est fluide et agréable.

La 5G de la partie, mais…

À l’intérieur, on retrouve une puce Mediatek Dimensity 700 à la place du Qualcomm Snapdragon 678. En plus d’apporter la compatibilité avec la 5G, cette configuration est légèrement plus puissante que celle de Qualcomm, notamment au niveau des jeux vidéo. Sachez qu’il ne sera pas possible de jouer à Fortnite, mais de nombreux autres jeux se trouvent sur le Play Store. Cette configuration fait l’affaire et apporte une expérience relativement fluide, même si de petites latences peuvent parfois ralentir votre navigation. Sur ce modèle, l’interface MIUI 14 est de la partie basé sur Android 13, qui offre une bonne fluidité au quotidien.

Côté photo, la version 5G propose non plus quatre, mais trois capteurs photos à l’arrière. L’absence de l’ultra grand-angle se fait ressentir et le smartphone manque de polyvalence. Il proposera des clichés de jour réussis avec un mode portrait correct. Mais n’attendez rien de ce smartphone la nuit une fois tombée. Au niveau de l’autonomie, il tient une bonne journée avec sa batterie de 5 000 mAh. Quant à la recharge, il faut se contenter d’un chargeur de 18W.

Si vous souhaitez en savoir plus, nous vous invitons à lire notre test sur le Xiaomi Redmi Note 10 5G.

Afin de comparer le Redmi Note 10 5G avec les autres références sur le marché, nous vous invitons à consulter notre guide sur les meilleurs smartphones à moins de 200 euros en 2023.

