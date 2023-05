TicWatch Pro 5 : sur le papier, une montre connectée sous Wear OS 3 rêvée

TicWatch présente sa nouvelle montre haut de gamme. Wear OS 3, autonomie correcte, couronne rotative, écran à faible consommation d'énergie. Sur le papier, ça semble pas mal.

TicWatch ne compte pas forcément parmi les marques les plus en vue du marché des montres connectées. Et pourtant, ils parviennent un petit tour de force en étant les premiers à présenter une montre, la TicWatch Pro 5 avec la nouvelle puce Snapdragon W5+ Gen 1. Celle-ci devrait permettre, selon le constructeur, d’offrir des algorithmes de santé plus précis et de rallonger la durée de vie de la batterie.

Car sous ses airs de montre sportive tout à fait classique, la TicWatch Pro 5 intègre Wear OS 3. Et l’OS de Google, malgré la polyvalence qu’il offre grâce au Play Store, possède un gros défaut : les montres qui en sont équipées ont généralement une mauvaise autonomie. La promesse de TicWatch a donc de quoi intéresser.

Source : TicWatch Source : TicWatch Source : TicWatch Source : TicWatch

Le constructeur promet jusqu’à 80 heures d’autonomie grâce à sa batterie généreuse de 628 mAh. Cela représente plus de trois jours. Si la promesse est tenue, il s’agirait de la meilleure autonomie pour montre connectée sous Wear OS 3 du marché.

Durabilité et fonctionnalités sportives

La coque de la TicWatch Pro 5 est conçue à partir « d’aluminium de qualité aérospatiale » et d’un « cadre métallique ». La montre peut être immergée, y compris en pleine mer, car elle répond à la norme 5 ATM.

Une de ses particularités est à trouver du côté de l’écran. En effet, celui-ci possède deux couches. Une première, classique, mais qui profite tout de même de la technologie Oled, et une seconde en FSTN. Cette technologie est utilisée pour un affichage très peu énergivore. Un avantage pour quiconque veut utiliser la montre pour du sport sans pomper trop dans la batterie.

Source : TicWatch Source : TicWatch Source : TicWatch

Sur le reste, nous retrouvons les classiques de la montre de sport : Boussole, baromètre, Multi-GNSS, mesure de la fréquence cardiaque (FC, SPO2, IHB, AFib), VO2 Max, affichage d’un temps de récupération idéal, suivi du sommeil, gestion du stress, près de 100 modes d’entraînement et appel Bluetooth quand la montre est connectée à un téléphone.

La TicWatch Pro 5 est disponible dès aujourd’hui pour 359,99 euros. Cinq choix de bracelets 24 mm sont proposés, en silicone ou en cuir.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.