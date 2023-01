Cette montre connectée élégante pourrait marquer une nouvelle ère pour Wear OS

Attendue d'abord pour l'automne, la Ticwatch Pro 5 de Mobvoi pourrait être annoncée très prochainement et résoudre le principal souci des montres sous Wear OS.

C’est peu dire que, depuis l’annonce de Wear OS 3, en juin 2021, peu de constructeurs ont pris le pli. À l’exception de Samsung, de Google et de quelques montres ponctuelles d’autres constructeurs, rares sont les modèles à embarquer la dernière version en date du système d’exploitation de Google. Pourtant, on sait que Mobvoi est sur le coup et qu’une montre connectée est dans les tuyaux.

En juillet dernier, le constructeur chinois avait ainsi livré quelques informations sur sa prochaine montre connectée, qualifiée de « compétiteur épique ». Cette annonce se faisait alors sous forme de teaser pour surfer sur la présentation, quelques jours plus tôt, des deux nouvelles puces pour smartwatch de Qualcomm, les Snapdragon W5 Gen 1 et W5+ Gen 1. Il faut dire que le Snapdragon W5+ Gen 1 — qui équipera la future montre de Mobvoi — devait résoudre l’un des soucis les plus criants des montres sous Wear OS : leur autonomie et la faible gestion énergétique. Cela se fera notamment par une finesse de gravure en 4 nm et par son nouveau coprocesseur de basse consommation.

Si Mobvoi devait annoncer initialement sa prochaine montre TicWatch dans le courant de l’automne 2022, il n’en a finalement rien été et la smartwatch se fait toujours attendre. Néanmoins, cette patience devrait être prochainement récompensée.

Une Ticwatch Pro 5 attendue au tournant

Comme le rapporte le site XDA Developers, le leaker Kuba Wojciechowski a publié, en fin de semaine dernière, un visuel de la prochaine montre haut de gamme de Mobvoi la Ticwatch Pro 5.

⌚️ Leak: Mobvoi TicWatch Pro 5 – one of the first watches to ship with Snapdragon W5(+) and Wear OS 3 pic.twitter.com/FIg8BEcMQR — Kuba Wojciechowski⚡ (@Za_Raczke) January 20, 2023

L’image mise en ligne permet d’en découvrir davantage à propos de la montre déjà montrée par Mobvoi l’été dernier. On peut notamment reconnaître la lunette striée ou le système de cornes pour attacher le bracelet. Comme le rappelle le leaker, la montre devrait bel et bien profiter du Snapdragon W5+ Gen 1 de Qualcomm — puce dont elle serait la première à profiter — ainsi que du système Wear OS 3.

« Il semble que Mobvoi s’approche de la sortie de la montre, puisqu’ils ont ajouté sa prise en charge à leur application, tout comme les rendus visuels dans certains éléments », précise par ailleurs Kuba Wojciechowski.

On pourrait donc très prochainement en savoir plus sur la future montre connectée de Mobvoi.

