Wear OS : la prochaine montre Ticwatch, avec meilleure autonomie, se dévoile en image

Mobvoi a livré quelques détails supplémentaires sur sa prochaine montre connectée sous Wear OS. Celle-ci profitera d'une meilleure autonomie grâce à la puce Snapdragon W5+.

En début de semaine, Qualcomm dévoilait ses deux nouvelles puces pour montres connectées, les Snapdragon W5 Gen 1 et W5+ Gen 1. L’équipementier indiquait par ailleurs qu’Oppo et Mobvoi seraient les deux premiers constructeurs à commercialiser des montres équipées de ces deux nouvelles puces. Si Oppo devrait cependant se contenter d’une nouvelle montre connectée dotée de RTOS, Mobvoi devrait lancer, de son côté, une smartwatch sous Wear OS profitant du Snapdragon W5+ Gen 1.

Alors que l’on ignore encore à quoi ressemblera cette nouvelle montre connectée — qui pourrait être l’une des premières à être lancée sous Wear OS 3 après les modèles de Samsung — Mobvoi a commencé à dévoiler quelques éléments. Comme le rapporte le site 9to5Google, le constructeur chinois a publié un visuel permettant de découvrir la lunette de la montre ainsi que ses cornes ou son écran éteint. Un choix de design qui n’est pas sans rappeler celui de la dernière montre haut de gamme de la firme, la Ticwatch Pro 3 Ultra GPS.

Une montre « épique »

Mobvoi a accompagné ce visuel d’une petite légende, « arrivée du compétiteur épique » (Arrival of the Epic Front Runner), et d’un texte livrant quelques détails sur ses caractéristiques :

La prochaine génération de Ticwatch intégrera la dernière puce, le Snapdragon W5+, avec une meilleure autonomie sur une seule charge, ce qui en fera la montre la plus puissante de la gamme à ce jour. De plus, le puissant processeur de la plateforme Snapdragon W5+ et son coprocesseur basse consommation permettront à Mobvoi de proposer une montre connectée avec des performances et une connectivité ultra rapides.

Pour rappel, l’une des principales nouveautés proposées par le nouveau Snapdragon W5+ Gen 1 est sa meilleure gestion énergétique, que ce soit grâce à son coprocesseur de basse consommation ou sa finesse de gravure de 4 nm. On peut donc s’attendre à une nouvelle montre Mobvoi — potentiellement la Ticwatch Pro 4 — avec une meilleure autonomie. Selon certaines informations partagées sur Reddit, la montre profiterait par ailleurs d’une géolocalisation par GPS, d’une certification IP68, du paiement par NFC grâce à Google Pay et d’un capteur permettant de détecter la fibrillation cardiaque.

Il faudra cependant patienter pour en savoir plus sur la prochaine montre connectée de Mobvoi. Celle-ci est en effet attendue pour l’automne prochain. D’ici là, d’autres montres sous Wear OS 3 doivent être lancées, qu’il s’agisse des Samsung Galaxy Watch 5 et Watch 5 Pro ou de la Pixel Watch de Google.

