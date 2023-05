Cette montre connectée sortira très bientôt pour faire de l’ombre à Samsung et Google

Mobvoi pourrait lancer sa TicWatch Pro 5 dès la semaine prochaine. Une montre dont les caractéristiques pourraient en faire un modèle idéal sous Wear OS.

Alors que la mise à jour de ses montres précédentes vers Wear OS 3 se fait toujours attendre, cela n’empêche pas Mobvoi de travailler au développement de nouvelles toquantes. Le constructeur chinois derrière la gamme de montres TicWatch a en effet publié plusieurs messages sur les réseaux sociaux suggérant une présentation prochaine pour sa TicWatch Pro 5.

Surtout, avant même la présentation de cette future montre connectée, Mobvoi a publié plusieurs images d’illustration permettant de visualiser certains aspects de sa montre. C’est le cas notamment d’une partie de l’écran et des bordures autour de l’affichage, mais également de l’épaisseur de la montre, vue de côté, avec le bouton faisant également office de couronne rotative, à l’instar des Apple Watch ou de la Pixel Watch.

Embracing the energy of Mexico City, where every corner tells a story of power and passion, inside and out. #HighfivePro5 pic.twitter.com/pc0454qXq8

Surtout, le constructeur organise un concours permettant chaque jour de gagner une TicWatch Pro 5. Le plus intéressant n’est pas le concours en lui-même, mais sa durée, puisqu’il a lieu du 14 au 23 mai. De quoi suggérer que la prochaine montre de Mobvoi sera officiellement dévoilée dès la semaine prochaine, mardi 23 mai.

Share a pic of you and your smartwatch (it can be any brand)⌚️A stunning sunset, city view, or landscape… Pin the city, @ 2 friends and be sure to add #HighfivePro5 & follow us.

Post with most likes will be gifted a brand new TicWatch Pro 5 from today to May 23 EVERY DAY!!🎁 https://t.co/oSg7iRUKDI pic.twitter.com/73cTJRkg2T

— Mobvoi_Official (@Mobvoi_Official) May 14, 2023