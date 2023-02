Cette montre connectée pourrait réussir à corriger le gros défaut de Wear OS

Afin de palier l'autonomie médiocre des montres Wear OS, Mobvoi aurait fait le choix d'intégrer une large batterie à sa TicWatch Pro 5 dont l'annonce est attendue pour les prochaines semaines.

Après six mois d’attente, la première montre de Moboi sous Wear OS 3 pourrait bien arriver très prochainement. Comme le rapporte le site Droid Life, la TicWatch Pro 5 aurait en effet été listée par la FCC, l’autorité américaine en charge de la régulation des communications. De quoi apprendre au passage de nouvelles informations à son sujet.

Comme l’indique le site spécialisé, la FCC, qui va certifier certains appareils électroniques vendus outre-Atlantique, a en effet publié une page concernant un produit de Mobvoi. Si le nom de TicWatch Pro 5 n’apparaît pas sur le site de l’autorité américaine, tous les indices laissent supposer qu’il s’agit bel et bien de cette montre connectée. Le terme de « Smart Watch » y est en effet mentionné, tout comme le numéro de modèle WH12088. Pour rappel, la TicWatch Pro 3, lancée en 2020, profitait quant à elle du numéro de modèle WH12018. De son côté, la TicWatch E3, datant de 2021, avait droit au numéro de modèle WH12068.

Une batterie plus grosse que celle de de la Galaxy Watch 5 Pro

La documentation de la FCC signale également quelques caractéristiques de la montre connectée. On y apprend qu’elle profitera d’une connectivité Wi-Fi, Bluetooth 5.2, NFC et d’une puce GPS. La montre aura par ailleurs des dimensions de 50,1 mm de largeur — couronne incluse — de 47,8 mm de longueur — sans les cornes — et de 12,4 mm d’épaisseur. Cette épaisseur pourrait s’expliquer par la batterie intégrée par Mobvoi, de 611 mAh. C’est une capacité importante pour une montre connectée, que l’on peut comparer aux 294 mAh de la Google Pixel Watch, aux 284 ou 410 mAh (en fonction du format) de la Samsung Galaxy Watch 5 ou aux 590 mAh de la Samsung Galaxy Watch 5 Pro, trois montres dotées du même système Wear OS 3. De quoi présager d’une autonomie enfin correcte pour une montre dotée du système d’exploitation de Google, atteignant potentiellement les deux jours d’utilisation.

Pour rappel, la TicWatch Pro 5 devrait également être la première montre connectée du marché à embarquer la puce Snapdragon W5+ de Qualcomm, une puce qui mise non seulement sur les performances, mais surtout sur l’efficacité énergétique grâce à une gravure en 4 nm. Initialement prévue pour l’automne 2022, la montre a été repoussée à une date inconnue. Néanmoins, si Mobvoi en est désormais au stade de la certification par la FCC, il semble bel et bien que la TicWatch Pro 5 sera annoncée dans les prochaines semaines avec une commercialisation avant la fin du printemps au plus tard.

