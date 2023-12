TicWatch Pro 5 : Amazon divise par deux le prix de cette montre très endurante sous Wear OS

Avec son excellente autonomie et son processeur puissant, la montre connectée TicWatch Pro 5 se démarque clairement de ses concurrentes. Malgré une fiche technique pointue, on peut actuellement la trouver à bas prix sur Amazon, qui la propose à 152 euros au lieu de 359 euros.

La TicWatch Pro 5 de Mobvoi est une montre connectée qui ne ressemble vraiment pas aux autres, avec sa puce Snapdragon W5+ Gen 1 de Qualcomm, son double écran et surtout son autonomie monstre qui ringardise bien des concurrentes. Un modèle vraiment original que l’on a beaucoup apprécié lors de notre test, et que l’on peut actuellement obtenir à très bon prix grâce à deux promotions.

Ce qu’il faut savoir sur la TicWatch Pro 5

Une excellente autonomie pour une Wear OS

Un double écran de qualité

Un suivi précis de la fréquence cardiaque

Initialement affichée à 359 euros, puis réduite à 314 euros, la montre connectée TicWatch Pro 5 est désormais proposée à 152 euros sur Amazon grâce à un coupon de 162 euros valable uniquement aujourd’hui.

Une montre élégante et un double écran ingénieux

Les montres connectées de la gamme TicWatch présentent généralement des designs plutôt élégants, et le modèle Pro 5 ne fait pas exception à la règle avec son boîtier rond en aluminium. Un choix de matériau qui explique notamment son poids de 44,3 grammes, lequel pourrait freiner celles et ceux qui préfèrent les montres plus légères. Heureusement, son large diamètre et son bracelet en silicone permettent de bien la maintenir fixée au poignet, même si on aurait aimé un format un peu plus élastique.

L’une des particularités majeures de ce design reste bien sûr ce système de « deux écrans en un » : la marque a en effet ajouté une surcouche à son écran AMOLED classique de 1,43 pouce. Si ce dernier offre évidemment une consultation confortable, le second écran est quant à lui un affichage secondaire ultra low power à cristaux liquides monochrome. Ce dernier va servir, par défaut, d’écran Always-On, ce qui permet de maximiser l’autonomie.

Une endurance épatante

Ce qu’on va davantage retenir sur la TicWatch Pro 5, c’est évidemment son autonomie monstre. Équipée d’une batterie de 628 mAh, elle est aussi aidée de sa puce Snapdragon W5+ Gen 1 gravée en 4 nm qui garantit une bien meilleure efficacité énergétique que ses concurrentes. Au cours de notre test, avec la mesure de la fréquence cardiaque toutes les dix minutes, l’écran Always-On à cristaux liquides et 1h45 de suivi d’activité GPS, la montre a pu tenir durant 74 heures. Un super score.

Autrement, la TicWatch Pro 5 est dotée du système Wear OS de Google, avec une interface très proche de ce que peut également proposer la Pixel Watch. On apprécie toujours autant ce système pour les possibilités d’enrichir les fonctions de la montre, en revanche, la traduction est un peu limite… Côté données de sport et de santé, la montre intègre une batterie de capteurs comme une boussole, un baromètre, un accéléromètre, un gyroscope, un cardiofréquencemètre doublé d’un oxymètre, et même un capteur de température cutanée. Les données de fréquence cardiaque se montrent très fiables et celles du GPS peuvent convenir globalement. Pour le sport, il faudra passer par l’application TicExercice qui propose plusieurs activités et la montre pourra lancer par elle-même un suivi d’activité si elle repère que vous marchez par exemple. Attention toutefois : la TicWatch Pro ne profite d’aucun programme d’entraînement spécifique.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la TicWatch Pro 5.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles pour les comparer avec la TicWatch Pro 5, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures montres connectées du moment.

