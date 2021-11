Vous pouvez ajouter un USB-C sur votre iPhone, voici les instructions techniques

Un ingénieur s'est lancé dans un défi technique : modifier le port Lightning de son iPhone pour y installer un connecteur USB Type-C. Il vient de mettre en ligne les instructions pour aider les autres à se lancer dans cette aventure électronique.

Mise à jour du 2 novembre 2021 :

Une vidéo beaucoup plus détaillée vient d’être publiée, elle montre comment l’étudiant-ingénieur a réussi à réussir le hack, il a également mis sur Github quelques détails techniques, des instructions et des informations sur le PCB personnalisé qu’il a conçu. Avec quelques connaissances en électronique, vous pouvez donc ajouter un USB-C à votre iPhone.

La vidéo montre pratiquement tout le processus de développement. C’est très impressionnant de voir tout le travail effectué pour arriver à ce résultat. Son premier prototype d’iPhone en USB-C est déjà en vente sur eBay, où il a atteint plus de 3 400 dollars.

Article original du 12 octobre 2021 :

Dans le contexte actuel, ce fait-divers fait sourire. L’Europe va obliger Apple à passer sur l’USB Type-C… ce n’est certes pas encore effectif et cela va prendre plusieurs années. En attendant, un ingénieur s’est amusé à modifier le port Lightning de son iPhone pour le remplacer par un USB-C… et ça marche.

Un USB-C au lieu du Lightning, c’est techniquement possible

Apple est en train de lentement passer ses produits à l’USB Type-C. Récemment, c’est l’iPad mini qui est passé au connecteur USB-C, il ne reste plus que les iPhone, AirPods ainsi que quelques accessoires Mac (souris, clavier, etc.) qui n’ont pas encore opéré la transition. Pourtant, ce n’est pas une problématique technique, comme l’a montré l’ingénieur Kenny Pi.

L’implémentation semble réussie : ce nouveau connecteur s’occupe de la charge et du transfert de données. Pour réussir cet exploit, la première étape a consisté à réaliser de la rétro-ingénierie, ou ingénierie inverse, sur le connecteur Apple C94 et à fabriquer son propre circuit imprimé avec un port USB-C femelle. La difficulté de cette intégration n’est pas technique, mais logicielle, Apple pourrait détecter la supercherie et bloquer son fonctionnement, comme ce que l’on peut voir sur le remplacement de certains composants comme l’écran.

Vous pouvez suivre les aventures de cet ingénieur sur son blog, on découvre les différentes étapes du projet. Il a prévu également de produire une vidéo plus complète. Comme vous vous en doutez, l’objectif n’est pas de reproduire ce hack chez vous, mais c’est un clin d’œil à l’actualité actuelle autour des connecteurs.