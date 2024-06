watchOS 11 : avec cette nouveauté, les Apple Watch seront encore plus pratiques en voyage à l’étranger

Annoncé en début de semaine, watchOS 11 accueillera notamment l'application Traduire. Déclinée de son pendant iOS, cette dernière permettra dès cet automne des traductions rapides sans avoir besoin d'utiliser l'iPhone.

Dévoilé ce 10 juin à l’occasion de la conférence d’ouverture de la WWDC 2024, watchOS 11 embarque une foule de nouveautés. Parmi elles, l’arrivée sur nos Apple Watch de l’application Traduire, qui permettra d’obtenir des traductions rapides dans 20 langues, directement au poignet, sans avoir besoin de dégainer l’iPhone. Une nouveauté pratique pour les Apple Watch qui fait suite, avec tout de même quatre ans de délai, à l’introduction de cette même application sur iOS, en 2020, avec iOS 14.

Comme le souligne Neowin, il faudra toutefois patienter un peu avant de pouvoir en profiter. Pour rappel, si watchOS 11 est dès à présent accessible par le biais d’une bêta vouée au développeurs, elle n’arrivera pas en version publique avant cet automne.

La traduction en 20 langues bientôt au poignet

Parmi les 20 langues proposées par l’application Traduire sur Apple Watch, on retrouvera quoi qu’il en soit le chinois, l’anglais, le français, l’allemand, l’italien, le japonais, le coréen, l’ukrainien et le portugais.

Bien que moins complète que Google Traduction, l’application Traduire d’Apple profitera d’une belle intégration à l’Apple Watch, et d’une interface très proche de celle proposée sur l’iPhone pour ne déstabiliser personne. On peut toutefois penser que cette mouture watchOS sera plus pratique à utiliser au quotidien. Cette dernière offrira notamment un widget « Défilement intelligent » permettant de lancer une traduction en un clic.

L’application pourra également détecter si vous voyagez dans un autre pays pour adopter automatiquement la traduction correspondant le mieux à la langue parlée localement. De quoi encourager le recours à cette version watchOS du service.

On apprend par ailleurs qu’il sera possible de l’utiliser pour lire une traduction à l’aide du haut-parleur de l’Apple Watch, et de télécharger des langages localement sur la toquante pour permettre une utilisation hors ligne. Pratique pour les excursions à l’étranger, hors des zones couvertes par le réseau cellulaire.