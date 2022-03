Microsoft déploie une nouvelle fonctionnalité… sur Windows 10

La dernière Build de Windows 10 ne se contente pas de corriger des bugs sur l'OS, elle arrive avec une nouvelle fonctionnalité liée à la recherche.

Après 7 ans de bons et loyaux services, Windows 10 laisse de plus en plus sa place sous les projecteurs à son remplaçant Windows 11… ce qui ne l’empêche pas (et heureusement) de continuer à profiter de mises à jour régulières. Ces dernières assurent néanmoins un service minimum, et s’illustrent surtout par des correctifs de sécurité et quelques ajouts mineurs.

La dernière mise à jour optionnelle de Windows 10 profite néanmoins d’une nouvelle fonctionnalité intéressante : l’ajout des Search Highlights, des éléments mis en avant dans les recherches opérées depuis la barre des tâches. Cette nouveauté peut dès à présent être installée sur votre PC avec la build KB5011543, téléchargeable manuellement à cette adresse.

Windows 10 accueille une nouvelle fonction… et ça devient rare !

Rien de bien sorcier ou de révolutionnaire avec les Search Highlights. Ces éléments complètent toutefois assez bien une recherche que Microsoft a largement enrichie sur Windows 10 au fil du temps. Pour les utilisateurs classiques, cette petite nouveauté permet notamment d’afficher des évènements ou informations clés, comme les vacances, les anniversaires ou d’autres informations importantes à un niveau régional ou mondial.

Chez les utilisateurs professionnels, cette fonctionnalité adopte une forme légèrement différente pour mettre cette fois en avant les informations marquantes liées par exemple à un compte Microsoft 365.

Source : Microsoft via XDA Developers

Notons que la mise à jour optionnelle KB5011543 déploie aussi certains correctifs à Windows 10. Le bug qui empêchait les utilisateurs d’appareils Android de se connecter à certaines applications Microsoft, comme Microsoft Outlook ou Microsoft Teams, a par exemple été résolu. Même chose pour le problème qui rendait invisible le bouton Précédent, sur la fenêtre d’identification, lorsque le mode à fort contraste était actif.

Vous pouvez retrouver plus d’informations sur cette nouvelle mise à jour optionnelle de Windows 10 en parcourant cette page sur le site officiel de Microsoft.

