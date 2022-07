Simba Matelas : quand la literie devient hybride pour améliorer votre sommeil

Presque 30 ans. C’est le temps moyen que l’on passe à dormir dans sa vie. Autant dire que le choix d’une bonne literie est important. Surtout quand, depuis quelques années, de nouveaux acteurs comme Simba changent la donne avec des matelas bien mieux pensés.

Lorsque vous choisissez un matelas, un sommier, une couette ou même un oreiller, il y a plusieurs caractéristiques à considérer. La taille, bien entendu, mais aussi le ou les matériaux utilisés et le confort. Si les deux premiers points sont faciles à vérifier, le dernier, lui, demande plus de cinq minutes de test en grande surface.

Heureusement, des fabricants comme Simba vous proposent d’essayer votre nouveau matelas pendant 200 jours. Et ce n’est pas la seule force de Simba. Du matelas à l’oreiller, l’entreprise s’appuie sur une conception innovante pour proposer des produits polyvalents avec un excellent rapport qualité-prix.

L’hybride dans la literie, c’est quoi ?

Mot que l’on retrouve essentiellement dans le marché automobile, “hybride” désigne ici des matelas qui associent plusieurs technologies et matériaux différents.

On parle de matelas hybrides lorsqu’ils intègrent aussi bien de la mousse que des ressorts. L’objectif est d’offrir le meilleur maintien possible à votre corps, pour un sommeil plus réparateur.

Les technologies hybrides s’appliquent aussi aux oreillers, qui multiplient les composants, ainsi qu’aux couettes qui, elles, proposent différents usages.

Un bon matelas est un matelas hybride

La conception hybride est le cœur des matelas Simba. Le fabricant est même allé jusqu’à concevoir sa propre technologie brevetée de micro ressorts, baptisée Aerocoil. Il s’agit de petits ressorts en titane enchâssés dans du tissu qui s’occupent de répartir la pression de votre corps sur une zone précise afin de laisser la colonne vertébrale parfaitement alignée.

On retrouve donc une combinaison de mousse, de ressorts et de tissus dans les matelas Simba, répartie sur plusieurs couches dans le but d’offrir une expérience utilisateur optimale.

Prenons le matelas Simba Hybrid Luxe, élu produit de l’année 2022 par une association de consommateurs, qui est l’exemple même d’un bon matelas. Il est composé de 10 couches :

une surface de couchage ultra-respirante ;

une couche de laine de bambou antibactérienne ;

une couche de mousse simbatex à cellules ouvertes infusée de graphite ;

5000 micro-ressorts brevetés Aerocoil ;

une couche de mousse simba-pure ferme à haute densité ;

1000 ressorts en acier à haute teneur en carbone ;

une seconde couche de mousse simba-pure ferme à haute densité ;

une base de soutien mousse simba-pure ferme.

Un choix de composants qui permet à la fois un maintien ferme et une bonne circulation de la chaleur, un confort appréciable, quelle que soit votre position de sommeil. Vous pouvez même bouger sans réveiller un autre dormeur grâce à l’amortissement des mouvements. L’objectif final étant bien entendu d’offrir un sommeil de la meilleure qualité possible.

Ce matelas, disponible en plusieurs tailles (de 80 x 200 à 200 x 200 cm), est proposé à partir de 799 euros.

Les autres matelas Simba

Le matelas Hybrid Luxe n’est pas le seul de Simba à profiter de la technologie hybride. On trouve également :

Le matelas Simba Hybrid (5 couches) ;

le matelas Simba Hybrid Pro (6 couches).

Le premier est facturé dès 499 euros en 90 x 190 cm (une taille qui peut aller jusqu’à 200 x 200 cm). Il existe même une version enfant.

Le second, lui, affiche un prix de 659 euros dans sa version 80 x 200 cm.

6 mois d’essai

L’autre force de Simba est son service client. La commande d’un matelas se fait en quelques clics via le site du fabricant. La livraison prend alors 3 à 4 jours et Simba peut même récupérer gratuitement votre ancien matelas lors de son passage.

On vous le disait, il est possible d’essayer son matelas pendant 200 nuits, soit plus de 6 mois. Un délai largement suffisant pour être conquis (ou non) par la qualité du matelas. Passé cette période, si vous n’êtes pas convaincu, le fabricant récupère le matelas, sans frais, et vous rembourse.

Les matelas testés sont reconditionnés puis revendus sur des sites d’occasions ou offerts à des associations caritatives.

L’oreiller ferme Hybrid

Les matelas n’ont pas l’exclusivité de la technologie hybride. L’oreiller Hybrid ferme de Simba associe lui aussi la mousse et les ressorts pour offrir un bon maintien de la tête et un repos confortable.

Ce n’est pas moins de 5 couches qui composent cet oreiller, configurées comme suit :

une housse 100 % coton BCI avec la technologie STRATOS ;

deux oreillers fins en fibres Simba Renew ;

un contour maillé respirant ;

une couche de micro-ressorts Aerocoil ferme ;

une housse 100 % coton.

Un oreiller de 60 x 60 cm qui peut se targuer d’être personnalisable puisque vous pouvez changer la position de la couche de micro ressorts en fonction de vos préférences. De quoi convenir aussi bien aux personnes qui dorment sur le côté que sur le dos.

Livré en 2 à 4 jours, l’oreiller Hybrid de Simba est vendu 149 euros sur la boutique en ligne.

La couette Hybrid 3 en 1

Une couette peut-elle être multifonction ? Simba répond par l’affirmative avec sa couette Hybrid 3 en 1. Vous êtes en face d’une couette qui s’adapte à toutes les saisons.

Il faut dire que deux couettes distinctes composent la Hybrid 3 en 1. La première, certifiée TOG 7 (l’unité de mesure de l’isolation thermique), est parfaite pour les saisons tempérées comme le printemps ou l’automne. La seconde, avec son indice TOG 3,5, est plus adaptée aux températures estivales.

Quid de l’hiver ? C’est simple, les deux couettes se clipsent ensemble pour former une troisième couette, à l’isolation thermique TOG 10,5. Autant dire que vous ne risquez pas de geler dans votre lit la nuit.

Disponible en plusieurs tailles à partir de 140 x 200 cm, la couette Hybrid 3 en 1 est vendue 230 euros.