Après Gmail, l’IA Gemini de Google s’attaque à Drive

L’intelligence artificielle de Google n’en finit plus d’infuser dans les outils de la firme. Après Gmail, Google Gemini s’attaque maintenant à Google Drive pour vous aider à retrouver et trier vos fichiers.

Le logo de Gemini // Source : Google

L’intelligence artificielle n’en finit plus de s’installer dans nos modes de vie et Google via Google Gemini suit la tendance. Après avoir montré certaines fonctionnalités sur Gmail, c’est aujourd’hui Google Drive qui s’équipe de l’IA pour aider les utilisateurs.

Un assistant multitâche

On apprend sur le blog de Google que les utilisateurs premium de Google Gemini pourront profiter de nouvelles fonctionnalités sur leur Drive. L’intelligence artificielle de Google sera désormais en mesure d’interagir plus efficace avec les PDF présents sur les Drive des utilisateurs en leur permettant d’obtenir un résumé des fichiers sans avoir à le demander. Plus encore qu’un résumé, Gemini pourra utiliser les données d’un document PDF existant et les combiner à d’autres données présentes sur d’autres fichiers.

Sur son blog, Google détaille les différents PDF qui seront pris en charge, par Gemini. On y retrouve des PDF issus de documents numérisés, des PDF natifs ou encore des PDF contenant énormément de texte ou des tableaux complexes.

Source ?

Au-delà de ces fonctionnalités de synthèse et de mise en relation de documents. Google Gemini souhaite jouer le jeu de la transparence en créant un espace sur lequel vous pourrez retrouver toutes les informations que l’intelligence artificielle a utilisées pour créer des données. Selon Android Police, Gemini pourra indiquer si ces données proviennent de vos PDF ou bien de sources externes, sans préciser de quelle manière l’intelligence artificielle fera le lien entre vos données et ces sources externes.

Ces nouvelles fonctionnalités se lanceront entre le 30 juillet et le 12 août 2024 en fonction de votre plan de souscription. Pour utiliser ces services, vous devrez souscrire à une formule payante de Google Gemini disponible au prix de 21,99 euros par mois.

