Google révolutionne même son thermostat Nest grâce à l’IA

Google annonce officiellement la nouvelle génération de thermostat Nest. La firme de Mountain View en profite également pour glisser quelques nouveautés liées à Google Gemini.

L’écran du Nest Learning Thermostat 4 // Source : Google

Google officialise la sortie de son nouveau thermostat Nest confirmant certains aspects visuels du nouvel appareil domotique de la firme aperçus lors d’une fuite. Google dévoile par ailleurs l’importance de l’intelligence artificielle sur sa nouvelle mouture.

L’IA au service de votre portefeuille

La grande nouveauté de ce thermostat Nest est l’introduction de l’intelligence artificielle via les services de Google Gemini. Google affirme que l’IA pourra effectuer de micro-ajustement de températures en fonction de vos habitudes de vie et de créer des programmes de températures personnalisés. Le thermostat pourra apprendre de vos habitudes de vie pour ajuster la température de votre foyer en fonction de vos allers et venues.

Le thermostat pourra aussi analyser la température extérieure pour savoir comment réguler la température de votre habitat. Pour ce faire, Google fournit pour la première fois des capteurs Nest à disposer dans votre foyer, ces capteurs présentés sous la forme de galets permettent d’identifier les points chauds et froids des lieux pour donner spécifiquement la priorité à certaines pièces.

Capteurs de températures Google Nest // Source : Google

Un produit multifonction

Au-delà de ces fonctions boostées à l’IA, le thermostat de Google propose à ses propriétaires de se mettre en route sur des périodes creuses ou encore de détecter si une fenêtre serait ouverte et créerait de la déperdition de chaleur. Bonne nouvelle, la firme de Mountain View annonce que son appareil sera compatible avec le nouveau protocole Matter. De quoi utiliser votre appareil, que vous ayez un environnement Apple ou Android.

Le nouveau design du thermostat Google // Source : Google

Pour le moment, ce Nest Learning Thermostat de quatrième génération n’est pas disponible en France. Vous ne pourrez retrouver sur le store que les précédentes versions. Pas de nouvelles non plus des capteurs de températures toujours aux abonnés absents.

Sur son blog, Google indique que le thermostat de quatrième génération est disponible à la précommande aux États-Unis et au Canada à partir du 20 août respectivement à 280$ et 380$. Il est également possible d’acheter des capteurs additionnels à 40$ dollars l’unité ou 100$ pour un pack de trois.