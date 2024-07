Le nouveau thermostat Google Nest se dévoile, zoom sur les nouveautés attendues

Le prochain thermostat intelligent de Google pourrait être lancé dans les semaines à venir. En attendant, des fuites nous permettent d'en savoir davantage sur son nouveau design et ses potentielles nouvelles fonctionnalités.

Parmi les outils mis à notre disposition pour contrôler notre consommation d’énergie liée à la climatisation et au chauffage, les thermostats connectés occupent une place de choix. Ceux-ci nous promettent confort et maîtrise de nos factures de gaz ou d’électricité, le tout accessible depuis n’importe où dans le monde, 24 heures sur 24.

Dans ce secteur, Google et sa filiale Nest sont des acteurs reconnus, présents sur le marché français avec deux appareils : le Nest Thermostat E et le Nest Learning Thermostat. C’est d’ailleurs ce dernier qui devrait connaître une mise à jour cette année.

Alors que le prochain événement « Made by Google » est prévu pour le 13 août prochain, un certain @MysteryLupin sur X nous offre quelques clichés de l’appareil et des indices sur ses fonctionnalités.

Premier constat : l’appareil sera doté d’un « écran haute résolution et sans bordure », permettant à l’interface utilisateur de s’étendre davantage. Il est mentionné que celle-ci sera plus personnalisable, notamment au niveau de l’écran d’accueil qui pourrait afficher simultanément plus d’informations.

La fonctionnalité « Affichage de loin » (Farsight en anglais) devrait évoluer en adoptant la mention « Dynamique » (Dynamic Farsight). Bien que les détails exacts restent à confirmer, on peut s’attendre à davantage d’options d’affichage.

De nouvelles fonctionnalités, mais peu de changements sous le capot

Certaines icônes suggèrent que le prochain Nest Learning Thermostat pourrait également faire office de moniteur de qualité de l’air intérieur, mais il reste à déterminer les prérequis matériels pour bénéficier de cette option.

Une fonctionnalité de « chauffage et refroidissement naturels » est également évoquée, sans plus de précisions pour le moment.

Côté connectivité, l’appareil sera mieux intégré à l’application Google Home, réduisant ainsi la nécessité de recourir à l’application Nest, comme c’est le cas actuellement.

Sous le capot, les rumeurs n’indiquent pas de changements majeurs. Google pourrait conserver les mêmes composants, à l’exception de l’ajout de son radar Soli, déjà présent dans le Nest Thermostat classique vendu en Amérique du Nord (et dans le Pixel 4), mais absent des versions Learning qui se contentent de capteurs de mouvement.

Enfin, comme le soulignent nos confrères de The Verge, on peut espérer des améliorations au niveau de la puce Wi-Fi, un élément apparemment sujet à défaillances dans les modèles actuels.

Enfin, le Nest Learning Thermostat de quatrième génération devrait être commercialisé à 279 $, soit 30 $ de plus que son prédécesseur. Des chiffres qui devraient être similaires dans la zone euro.

Une autre question demeure : les capteurs de température Nest seront-ils enfin disponibles chez nous ? Ces accessoires, qui simplifient le contrôle de la température dans chaque pièce où ils sont installés, ne sont pour l’instant commercialisés qu’en Amérique du Nord. Leur nouvelle version arborerait un design plus fin et élégant, avec un prix unitaire de 39 $ ou de 99 $ pour un lot de trois.