Bluetooth : qu’est-ce que le bluesnarfing et comment se protéger

Les méthodes de piratage évoluent au gré des évolutions technologiques. Aujourd’hui, nous vous parlons du bluesnarfing et la manière dont elle s’attaque à vos appareils connectés en Bluetooth.

Si certains utilisent l’intelligence artificielle pour essayer de vous voler des données, d’autres préfèrent s’attaquer directement à vos appareils. C’est le cas du bluesnarfing qui vise directement vos appareils Bluetooth. On vous explique tout.

Un dispositif sur écoute

Le Bluesnarfing est une technique permettant à des utilisateurs malintentionnés d’accéder à vos données via votre connexion Bluetooth. Calendriers, liste de contacts, e-mails, SMS, photo ou vidéos… toutes les données peuvent y passer. Le criminel n’a qu’à se trouver à une distance de 10 à 15 mètres et avoir accès à votre Bluetooth. Si l’objet de convoitises des cybercriminels est votre smartphone, ces derniers peuvent essayer d’y accéder par le biais de nombreux appareils. On a pu voir que l’arrivée de nouveaux protocoles et le renforcement de la sécurité, n’empêche pas les failles.

C’est une menace prise suffisamment au sérieux pour que des services politiques comme ceux de Kamala Harris choisissent de se passer au maximum de cette technologie pour éviter la fuite de données sensibles.

Bien qu’il n’existe pas de solutions parfaites pour se protéger de ces attaques malveillantes, adopter de bonnes pratiques peut grandement en réduire les risques.

Voici une liste de conseils :

Gardez le logiciel de votre téléphone à jour.

Mettez à jour vos applications installées.

Vérifiez les autorisations que vous donnez à vos applications, en particulier les autorisations Bluetooth dans ce cas.

N’acceptez pas les notifications sans les examiner.

Désactivez le Bluetooth si vous ne l’utilisez pas.

Désactivez votre visibilité Bluetooth.

Si vous n’utilisez plus certains appareils, désactivez-les dans vos paramètres.

Ces mesures, si elles ne sont pas parfaites, permettront au moins de ralentir ce genre d’attaques.

