Ce nouveau matériau pourrait rendre votre smartphone plus performant

Une équipe de chercheurs coréens a développé un nouveau matériau qui serait capable d’améliorer de manière spectaculaire la réception sur les smartphones.

Un appel passé avec le Vivo X80 Pro // Source : Anthony Wonner – Frandroid

Si l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a tranché sur le fait que les ondes émises par les smartphones ne provoquent pas de développement du cancer du cerveau, un autre problème persiste. La multiplication des smartphones au quotidien provoque des interférences rendant parfois difficile la connexion aux réseaux, heureusement une équipe coréenne aurait trouvé une solution, rapporte SciTechDaily.

Absorption et dégradation

Aujourd’hui, lorsqu’une personne utilise son smartphone, ce dernier va émettre des ondes électromagnétiques pour recevoir des informations. Ces ondes, loin de se limiter uniquement au smartphone cible, peuvent être perçues par d’autres appareils électroniques environnants et à long terme les dégrader.

Pour éviter cette usure, les appareils électroniques possèdent des matériaux pour absorber ces ondes. Seul hic, selon l’étude coréenne rapportée par SciTechDaily, ces matériaux n’absorberaient aujourd’hui que 10% des ondes qu’ils reçoivent, et ce, sur un type de fréquence spécifique. The Conversation rappelle par ailleurs qu’un smartphone, même en mode « avion » continue d’émettre des ondes.

Avec de telles limitations et l’émergence de nouveaux réseaux comme la 5 ou bientôt la 6G, des chercheurs du Korea Institute of Material Science (KIMS) se sont penchés sur la question pour améliorer la réception des smartphones et éviter une dégradation prématurée.

Un matériau unique et flexible

Les équipes du Dr Byeongjin Park et le Dr Sang Bok Lee du KIMS ont réussi à synthétiser un matériau d’une épaisseur inférieure à 0,5 mm capable de se plier sans se déformer et qui absorberait plus de 99% des ondes électromagnétiques sur différentes fréquences allant de la 5G en passant par le Wifi grâce à des motifs spécifiques détaillés dans leur étude.

Byeongjin Park, chercheur principal du KIMS a déclaré : « Ce matériau a le potentiel d’améliorer considérablement la fiabilité des appareils de communication sans fil tels que les smartphones et les radars de véhicules autonomes ».

S’il est encore tôt pour voir une application concrète sur les appareils commercialisés, les équipes de SciTechDaily rapportent que des brevets ont été déposés et que certaines entreprises coréennes testent actuellement ledit matériau.