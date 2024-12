Console ou PC ? L’année 2025 pourrait apporter un bouleversement

Le choix entre jouer sur console ou sur PC divise la communauté du jeu vidéo depuis de nombreuses années. Plus que jamais, 2025 pourrait apporter le pont pour rejoindre les deux écosystèmes.

Source : Microsoft

L’année 2025 pourrait bien être l’aboutissement d’une lente transformation du jeu vidéo que l’on observe depuis plus de dix ans.

Les joueurs sur PC s’en sont bien rendu compte : la plateforme connait actuellement un véritable âge d’or.

Si l’on met de côté Nintendo (quoi que), les jeux vidéo édités sur consoles sont de plus en plus souvent proposés aussi sur PC. Microsoft en a été le premier ambassadeur en décidant de sortir tous ses jeux sur PC depuis 2016. Le géant a été rejoint plus récemment par Sony qui lance tour à tour tous les grands chefs-d’œuvre PlayStation sur Steam.

Les choses semblent encore sur le point de s’améliorer.

Le PC s’attaque aux consoles de salon

La console de jeu offre une interface et un confort de jeu plus intéressant quand on la connecte à un téléviseur ou en mobilité. C’est simple, Windows s’adapte très mal à ces deux environnements. Il a été conçu pour être manipulé avec un clavier et un souris, même si aujourd’hui tous les jeux PC proposent une compatibilité manette.

C’est là que 2025 entre en jeu. Tout d’abord, les bruits de couloirs autour d’une transformation profonde de la Xbox sont de plus en plus importants. En lisant entre les lignes des publications de Jez Corden ou Tom Warren, deux journalistes anglo-saxon spécialistes de la stratégie Xbox, que Microsoft aimerait bien ouvrir sa console à la fois matériellement et logiciellement.

Ainsi, Microsoft réfléchit notamment à ouvrir ses Xbox Series à d’autres boutiques de jeux comme Steam ou l’Epic Game Store. Par ailleurs, la firme s’imagine bien proposer un certain nombre de fonctions multiplateforme pour les développeurs de jeux vidéo. L’objectif serait de proposer les mêmes fonctions sociales autour d’un jeu Xbox, un jeu sur Steam, un jeu sur Epic Game, et pourquoi pas un jeu sur d’autres plateformes.

On peut aussi lire l’idée que Microsoft proposerait à d’autres constructeurs de développer des machines Xbox. Ainsi, en plus de la console Microsoft de nouvelle génération, on aurait aussi le droit à des machines Asus, Razer, Lenovo, etc. Il ne s’agit ni plus ni moins qu’adapter le PC à l’interface du salon.

Et le PC s’attaque aux consoles portables

Microsoft n’est pas le seul en train de travailler à cette transformation. Dès le CES 2025 en janvier, nous devrions découvrir les premières consoles sous SteamOS, le système développé par Valve.

Là encore, il s’agit de faire du PC la grande plateforme qui unifie tout, tout en rapportant le confort d’une console. Ainsi, la Lenovo Legion Go 2S devrait proposer une version sous Windows, et une version sous SteamOS. Valve pourrait aussi proposer à nouveau des consoles de salon sous SteamOS à l’avenir.

On pourrait donc être plus proche que jamais en 2025 de connaitre un écosystème unifié basé sur le PC. Une plateforme où l’on pourrait acheter des jeux, Steam, que l’on retrouveraient aussi bien sur nos consoles de salon, à travers les consoles Xbox ou Steam, qu’à travers les consoles portables, là encore Xbox ou Steam.