Besoin d’un variateur de lumière ? Celui-ci supporte Matter

La marque Eve continue d’étendre sa gamme de produits connectés pour la maison en l’ouvrant au protocole Matter de quoi les rendre plus ouverts et accessibles.

Le nouveau variateur de lumière Eve est compatible avec le protocole Matter // Source : Eve

Dans l’univers de la domotique, le protocole Matter tente de s’imposer comme la nouvelle norme pour les objets connectés de la maison. Avec un protocole simplifié et permettant d’unir tous les objets connectés de la maison peu importe leur marque, c’est un pas en avant important pour concevoir sa maison connectée peu importe son budget. Eve, fournisseur en objets connectés, continue d’étendre sa gamme de produits et lance un interrupteur intelligent pour contrôler et régler l’intensité des lumières compatible avec Matter.

De la compatibilité en pagaille

Ce nouveau variateur connecté Eve, possède plusieurs systèmes d’activations, rapporte 9to5Mac. Il sera possible d’utiliser le bouton tactile pour obtenir une gradation progressive de ses lumières. Ce nouveau variateur, pourra être activé via quatre types de commandes indique Jérôme Gackel, PDG d’Eve. Les utilisateurs pourront choisir leur luminosité simplement via l’interrupteur, ou en utilisant l’application dédiée, la voix à travers une enceinte connectée ou via un processus d’automatisation. Pour les personnes réfractaires au protocole Matter, Eve précise que sa gamme de produit reste compatible avec HomeKit, le système mis en place par Apple.

Disponible pour le mois de mars, le variateur est actuellement en précommande au prix de 46 euros (conversion brute).

