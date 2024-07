Cette station météo est maintenant compatible avec Matter : voici ce que ça change

La marque Eve annonce que sa station de météo extérieure Eve Weather est maintenant compatible avec le système Matter. Le nouveau standard de la domotique continue de s'implanter.

La marque Eve, en intégrant le support de Matter, le nouveau standard en domotique, permet à ses utilisateurs de profiter d’un environnement connecté en utilisant un système autre que celui d’Apple.

Un décloisonnement des systèmes

Le protocole Matter est le nouveau standard mis en place dans le milieu de la domotique depuis 2022, fruit de la collaboration entre différents constructeurs comme Apple, Google, Amazon, Samsung et la ZigBee Alliance. Le but étant de simplifier le monde de la domotique jonché de systèmes propriétaires et de basculer vers un nouveau standard libre de droit. Après les prises intelligentes, les capteurs de mouvements, les kits de motorisations de stores, c’est maintenant cette station météo d’extérieur qui vient rejoindre la liste des équipements connectés compatibles avec Matter.

Avec cette ouverture de système, l’univers de la domotique devient accessible à un plus grand nombre de personnes. Il devient alors envisageable de contrôler son HomePod mini depuis son application Google Home par exemple. Dans le cas de cette station météo en passant par Matter, vous pourriez bénéficier de ses données via votre iPhone, mais également votre appareil Android.

Sauvegarder avant de quitter

Ce nouveau standard est intéressant dans le cas où vous seriez dans un logement avec plusieurs types d’écosystèmes, que ce soit du côté de vos appareils connectés que de vos terminaux. Toutefois, si vous vous retrouvez dans un cadre où vous ne disposez que d’appareils Apple, le passage de HomeKit (la solution propriétaire d’Apple) vers Matter peu ne présenter que peu d’intérêt.

Le site internet d’Eve vous met aussi en garde, une fois la migration faite d’un appareil de HomeKit vers Matter, vous ne pourrez plus retourner en arrière. Libre à vous d’effectuer cette mise à niveau en prenant le soin de vérifier que les appareils dont vous disposez sont bien compatibles avec Matter.