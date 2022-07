Eve lance un détecteur de mouvements prêt pour la maison connectée d’Apple

Le nouveau détecteur de mouvements Eve Motion arrive avec un nouveau design plus compact et une compatibilité Thread. De quoi prendre encore plus la pleine mesure dans la maison connectée d'Apple.

La maison connectée de demain d’Apple se prépare déjà. Et pour cela, il lui faut une galaxie de partenaires. De nombreux produits sont déjà compatibles HomeKit, mais rare sont ceux qui le sont avec Thread, le protocole de communication sans fil qui transforme les appareils en relais entre eux.

Thread, le protocole du futur

Le HomePod mini comme la dernière Apple TV ou le Nest Wi-Fi de Google embarquent cette technologie plus efficace que le Bluetooth et qui permet d’étendre le maillage entre objets connectés dans la maison (on les appelle routeurs de bordure, le point de connexion central au Wi-Fi). Ils permettent ainsi de connecter des ampoules, des prises et autres capteurs qui sont équipés de Thread, un dérivé de ZigBee et l’une des futures pierres angulaires du prochain standard de domotique Matter qui doit permettre l’interopérabilité de tous les objets.

Mais les technologies Thread d’Apple, Google ou Amazon ne sont pas forcément compatibles entre elles. Une nouvelle version Thread 1.3 va d’ailleurs être prochainement déployée pour régler ce souci. Tous les routeurs de bordure devraient ainsi être interopérables et pouvoir communiquer entre eux. Mais cela permettra aussi de mettre à jour sur tous les appareils depuis un seul point.

L’accessoiriste Eve a conçu avant tout ses produits pour fonctionner avec HomeKit. Ses capteurs, prises et autres appareils ne fonctionnent d’ailleurs qu’avec Apple et l’app Maison. Et pour préparer l’avenir et les futures compatibilités diverses, la marque commence à doter ses objets de Thread.

Eve prépare sa maison connectée

Dernier en date annoncé et repéré par le site iGen, son célèbre détecteur de mouvements. Le Eve Motion fait peau neuve avec un nouveau format plus compact (6,5 x 6,5 cm contre 8 cm de côté sur le modèle précédent), mais un look qui reste identique tout comme les fonctions embarquées.

Le Eve Motion fonctionne sur pile et peut toujours se placer en intérieur comme en extérieur, il résiste à toutes les conditions météo (IPX3). Vous pourrez alors créer des scénarios pour allumer vos lumières au moment où il vous détecte, ou bien recevoir des notifications sur votre téléphone si un mouvement a été enregistré durant votre absence.

Le détecteur profite aussi d’un capteur de luminosité intelligent. Il ne va ainsi déclencher sa lumière que lorsqu’il détecte que la lumière du jour est insuffisante. Le Eve Motion se contrôle via l’app Eve, Maison et même à l’aide de Siri.

Il s’enorgueillit donc de Thread en plus du Bluetooth et va de fait y gagner en réactivité. Il servira également à étendre la connexion réseau à la maison. Pour fonctionner avec le nouveau protocole, il lui faut donc un HomePod mini ou une Apple TV dernière génération pour le moment. Pour le Bluetooth, les iPhone, iPad et autres appareils suffisent.

Prix et disponibilités du Eve Motion

Le détecteur de mouvements Eve Motion est disponible sur le site de la marque et sur Amazon au prix de 39,95 euros.

